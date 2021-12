Si todavía no sabes qué regalar de cara a los Reyes Magos, tenemos la solución perfecta: los bolsos diseñados por tus famosas favoritas. Carmen Lomana y Anabel Pantoja, con estilos compuestamente opuestos, trabajan con la misma firma y han lanzado al mercado unos bolsos diseñados por ellas mismas. Diseños muy diferentes entre sí, pero que se convierten en el regalo estrella para estas navidades. Y la mejor de las noticias es que todas las piezas de las dos colecciones están rebajadas. ¡Ya han comenzado las rebajas en los bolsos de Carmen Lomana y Anabel Pantoja! Te lo contamos todo.

Las colecciones de Carmen Lomana y Anabel Pantoja, las más buscadas

Tanto la socialité como la sobrina de Isabel Pantoja trabajan con la firma de complementos ‘Montsaint’. Bolsos, joyas, accesorios… un sinfín de cosas que puedes encontrar en su página web pero que lo que más nos llama la atención son los bolsos de nuestras famosas favoritas. Ambas tienen un estilo en las antípodas y por ello podrás encontrar diferentes modelos para todos los gustos. Los bolsos de Carmen Lomana, según señalan en la propia firma «destacan por su versatilidad, elegancia, comodidad y frescura, sin perder el toque de sofisticación que los hace tan suyos». Mientras que los de Anabel Pantoja los definen como: «Menos es más y este compañero de viaje no necesita más que tu actitud y sonrisa para todos los momentos que vais a vivir…». Pero, ¿cómo son cada una de las colecciones? Las analizamos al detalle.

Comencemos con la colección de Carmen Lomana, con diseños más clásicos. Se compone por tres modelos diferentes. El primero de ellos es el modelo París. Se trata de un bolso acolchado con asa en cadena modulable perfecto para llevar como bolso de hombro o bandolera. Disponible en dos colores. Por otro lado, también tiene el modelo Roma (Elaborado en Nylon con detalles fucsia y herrajes dorados). Por último también el modelo Saint Tropez (Elaborado en Nylon con detalles camel y herrajes dorados).

La colaboradora de televisión opta por una versión mucho más moderna

Anabel Pantoja opta por tres bolsos diferentes, pero con un estilo mucho más moderno que los de Carmen Lomana. El modelo luna acolchado elaborado en nylon brillante plateado; el Sol, elaborado en nylon de color negro, cremallera general que cierra todo el bolso y bolsillos exteriores con cremallera; y por último el city Nylon en color negro. Aunque este último no está rebajado. Te enseñamos todos los modelos para que elijas el favorito. Y no te olvides de que están todos con un descuento por lo que se convertirá en el regalo ideal para las próximas fiestas. ¡Corre y no te lo pierdas!