Anna Ferrer tiene el vestido de H&M más 'top' para ir de la playa al chiringuito

Anna Ferrer tiene el mejor look para inspirarte para ir a la playa. La hija de Paz Padilla domina las tendencias, las combinaciones y sus apuestas siempre son seguras. La inspiración que necesitamos antes de dar el pistoletazo de salida al verano. Siguiendo esta premisa, hemos investigado su perfil en redes sociales y hemos descubierto un vestido perfecto. Es tan ‘chic’ que su contador de like no deja de sumar enteros.

Es un vestido largo en color azul cielo. Está confeccionado en plumeti. Es relajado, con volumen y ancho en la parte inferior. Presenta un escote en forma de pico en la zona de delante y detrás con ribete de volantes anchos y lazos horizontales estrechos en la nuca. Mangas largas con abertura, volantes y lazos estrechos en los puños y costura fruncida debajo de las caderas. Suena bien, ¿verdad? Es de H&M, su precio es de 60 euros y está disponible en todas las tallas. (De la XS, a la XXL).

Anna Ferrer y el vestido que nos llevaríamos de cena a un chiringuito de la playa

Los ‘uniformes’ de playa de las que más y mejor dominan la moda consisten vestidos blancos con volumen -que nunca fallan-, túnica de crochet, kimonos y caftanes de todo tipo. Por supuesto, no podemos olvidar el short vaquero. Sin embargo, Anna ha puesto la nota de color, y el toque de ‘elegancia’, y nos ha regalado otra opción igualmente válida. Su vestido azul es un sueño, es magnifico. Puedes bajar con él a la playa, y llevarlo debajo del biquini, -con un capazo de rafia, o un pañuelo en el pelo-.

Pero también puedes añadir una sandalias de tacón fino altas, pulseras doradas o plateadas, un bolso de fiesta… ¡Y a disfrutar de los saraos veraniegos!

¿Lo mejor? Es para todas las edades

El vestido playero es un clásico de armario, peso eso no lo convierte en un básico. Hay muchas maneras de lucirlo y adaptarlo para cada ocasión. El de la joven, con volantes, es apto para pasar de la mañana a la noche. Lo puedes llevar con unas sandalias planas para ir a la playa, o con unas sandalias altas; con un toque más elegante, para ir a tomar algo después.

Estos vestidos sientan muy bien y son especialmente apropiados para rejuvenecer si ya has cumplido los 40. Además, son vestidos románticos y con volantes que sientan de maravilla en cualquier época del año y podrás llevarlo en otoño con unas botas cowboy. A continuación hemos recopilado el lookazo. ¡Gracias Anna!