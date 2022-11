Las influencers no pueden parar quietas y no hay fiesta que se les resista. En esta ocasión la culpable no ha sido otra que Marta Lozano, quien ha organizado una espectacular fiesta en el Palacio de los Duques de Santoña para celebrar el éxito de su marca de belleza, The Glow Filter. Una fiesta a la que han acudido su grupo de amistades en el que se encuentran numerosos rostros conocidos e influencers que han lucido sus mejores galas (esta vez sí) para la ocasión. En un enclave único como es el Palacio de los Duques de Santoñal, que ha estado perfectamente engalanado para la ocasión, ha sido el escenario perfecto para celebrar una noche de gala ambientado en Masked Ball, o baile de máscara de los carnavales de Venecia. Gloria Camila, Anita Matamoros, Anna Ferrer o Laura Escanes han sido algunas de las invitadas que han derrochado glamour sobre la alfombra azul.

Anna Ferrer, Laura Escanes o María Pombo: las mejor vestidas de la gran fiesta de Marta Lozano

Ambientado en la Venecia más clásica del siglo XVIII, las asistentes a esta noche de gala han elegido piezas repletas de plumas, transparencias y encajes que han dejado a todos con la boca abierta. Como si se tratara de una fiesta de la alta sociedad, Marta Lozano y su grupo de amigas han festejado por todo lo alto el éxito de la gama de belleza de la influencer, que llegó al mercado en el 2020. Es habitual que Lozano organice este tipo de fiestas para festejar el triunfo de su firma. Sin embargo, en esta ocasión «se ha pasado el juego» y el resultado de su fiesta será de lo más comentado en el universo 2.0 durante un largo tiempo.

Te mostramos todos los impactantes looks que han desfilado por la alfombra azul que han desplegado en el Palacio de los Duques de Santoña. ¿Cuál es tu favorito?