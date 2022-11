Los pantalones cargo son uno de los imprescindibles de la temporada otoño-invierno, no hemos dejado verlos entre nuestras celebrities e influencers de referencia. Esta moda de prendas plagadas de bolsillos ha llegado incluso hasta las faldas midi, sin duda el street style está cambiando las reglas del juego. En esta ocasión, Anna Ferrer nos ha enseñado 5 formas distintas de combinar los pantalones cargo y acertar en cualquier ocasión para crear tus mejores looks casual.

La hija de Paz Padilla es una apasionada de la moda, sorprende en cada evento, photocall o red carpet y siempre les da a sus seguidoras los mejores tips para crear looks infalibles. A sabiendas de que el pantalón de diseño cargo es tendencia en todas sus versiones –de cuero, de colores vibrantes o denim– la joven ha creado 5 looks distintos cambiando las prendas de la parte superior. Desde la Princesa Leonor, pasando por Paula Echevarría o Sandra Barneda ya han lucido looks con esta prenda. ¿Te atreves a incorporarla a tu armario?

Los pantalones cargo de Anna Ferrer triunfan entre las más jóvenes

Esta prenda tan juvenil nos ha un montón de opciones a la hora de crear un estilismo. Por un lado, Anna nos ofrece la posibilidad de combinar los cargo con un top de estilo corsé, que es otra tendencia heredada de los 90 por la que han apostado firmas de moda como Fendi, Versace o Gucci y que también han acogido las marcas low cost.

Otra de las alternativas que nos ofrece la instagramer es combinarlo con un jersey de punto o una sudadera, dándole el lugar que se merece al estilo comfy, más calentito y confortable para el invierno. Encaja con todo, incluso con una blazer y el tank top blanco más básico y todoterreno.

¿Quieres conocer todas las sugerencias para combinar el pantalón cargo más trendy? Desliza para ver la galería y ficha los tips que nos regala Anna Ferrer.