La hija de Makoke y Kiko Matamoros va de boda en boda, la temporada de enlaces está siendo para ella una aventura constante, y es difícil elegir bien el vestido cuando tienes muchas opciones de look. Anita Matamoros ha decidido mostrar sus 4 looks de invitada para una boda playera en Marbella y ha preferido que sus seguidores elijan por ella, estaba indecisa, pero hay un outfit que destaca por encima de los demás. Analizamos los vestidos uno por uno a continuación.

La primera opción de Anita Matamoros se trataba de un vestido de la firma Revolve de estilo pañuelo, una prenda de satén con escote halter muy bonito para un enlace veraniego. Tenía un estampado de tipo patchwork que combinaba las flores y los típicos estampados geométricos de los pañuelos de seda, topos y líneas, una muy buena opción. Además tenía dos aberturas en la cintura de estilo cut out y un fajín para ensalzar el talle con el mismo estampado y material que el resto del vestido. Para este look Anita optó por unas sandalias doradas de Pink Official.

Entre los 4 looks de invitada de Anita Matamoros hay uno de cuando su madre era joven

La segunda opción era la que menos le convencía. En este casó la influencer de moda optó por un vestido rosa chicle de Zara de hace dos años, tenía dos tirantes finos y un escote cuadrado, mucho vuelo y bolsillos en los laterales. Lo quiso combinar con unas preciosas sandalias de plumas en colores rosa y morado. Un estilismo muy trendy, pero quizá no era el color más adecuado para una boda de playa, descartado.

El tercero es nuestro favorito, se trataba de un vestido verde vintage de Makoke de hace 30 años. Esta preciosa prenda tenía un escote redondo con tirantes finos, en la parte superior estaba forrado de lentejuelas y flecos brillantes en tonos verde lima. En la parte de la cintura llegaban las transparencias, una tela muy fina también en tonos verdes que llegaba hasta el suelo y le hacía una silueta genial. Además venía con un chal para el cuello muy elegante.

Desliza para ver la cuarta opción de Anita Matamoros y elige tu estilismo favorito para una boda en la playa.