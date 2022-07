Esta temporada el lino ha vuelto pisando muy fuerte, porque es el tejido perfecto para soportar las altas temperaturas y porque las prendas de este material nos dejan siempre looks muy playeros de lo más trendy. Hace pocas semanas Paz Padilla y Anna Ferrer anunciaban a bombo y platillo la nueva línea de lino de su marca No Ni Na, que ha tenido una acogida estupenda. Son ya muchas las que han apostado por hacerse con prendas de esta marca con tanta marcha y hoy ha habido un rostro conocido que también se ha enfundado de arriba a abajo con la firma gaditana. Anita Matamoros ha lucido en las playas de Formentera un estilismo ideal con un conjunto de lino de No Ni Na que, a estas alturas, ya conoce todo el mundo. ¡Queremos copiárselo!

La hija de Kiko Matamoros y Makoke tiene muy buen gusto para la moda y nos lo hace ver en todas sus apariciones. En esta ocasión, la joven influencer ha optado por un conjunto de lino formado por un blusón naranja precioso y unos pantalones anchos. La prenda tenía una abotonadura frontal y manga abullonada creada por una goma en el puño, la mezcla perfecta entre lo chic y lo casual. Este modelo tiene un precio de 59,95 euros, aunque hay decenas de prendas muy interesantes que tampoco se nos deben escapar.

Anita Matamoros combina el conjunto de lino de No Ni Na con un bikini de crochet y unas gafas chunky

La parte de abajo estaba formada por unos pantalones con goma en la cintura y bolsillos, anchos y con mucho movimiento que le sentaban genial. Pero Anita ha querido darle su toque especial añadiendo a este conjunto un bikini de crochet, que tanto le gusta y que le hemos visto utilizar en muchas ocasiones. La parte superior del bikini tenía dos margaritas de ganchillo en cada pecho sobre un fondo caqui, muy bonito. De esta forma, ha mezclado el estilo retro del bikini con la parte más bohemia e ibicenca del conjunto.

Pero eso no era todo, para coronar el look se ha puesto unas gafas naranjas de estilo chunky que son la tendencia más marcada en gafas de sol y con un diseño muy similar a las recién estrenadas por las firma Versace, o el diseño colorido de Chiara Ferragni.