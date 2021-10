La influencer luce unos tacones llamativos de la forma más estilosa posible.

Muchas veces nos preguntamos con qué combinar unos tacones que no sea con un vestido o un vaquero básico. Existen tacones de muchas formas y estilos diferentes, altos, bajos, más cómodos, más incomodos… Te puedes encontrar de todo. No obstante, algunas influencers o diseñadoras, siempre se arriesgan en sus looks y lucen prendas que quizá nosotros nos las pensamos dos veces.

Ese es el caso de Anita Matamoros, rebelde, extrovertida y arriesgada. Entre todos sus seguidores, lo que más le preguntan aparte de su cabello por los diferentes tintes y estilos que ha llevado, es sin duda, por sus prendas y cómo conjunta todo su armario. ¡Y es qué tiene un armario de mucho cuidado!

Como ella misma dice, le gusta atreverse e innovar sobre todo con colores llamativos, vivos y que sorprendan. Los negros y los básicos aburren un poco si no sabes darle vida. Anita es toda una referente en moda y cómo quiere tanto a sus fieles seguidores, día tras día enseña qué es lo que va a llevar. Tanto para su jornada de trabajo, como a un shooting o para ir al supermercado. ¡Ella va ideal vaya a dónde vaya!

Lo último que ha arrasado en su plataforma de Instagram ha sido la forma en qué combina unos tacones de colores y los entrelaza a un pantalón cuál serpiente arrolladora.

Cómo os advertía antes, a la influencer le encanta llevar todo tipo de colores, y cuánto más llamen la atención, mejor. En esta ocasión lleva unos tacones de lo más espectaculares con tonos rojos y naranjas. Lo que más destaca de su look, es la forma de llevarlos pues están atados en los vaqueros.

En más de una ocasión ha querido lucirlos y esta vez, lo quiso combinar con una blusa con estampados morados y un pantalón color amarillo. Los tacones son finos, elegantes y le dan todo el poderío que Anita ya tiene. Es la manera más original de ponértelos.