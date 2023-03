Ya huele a primavera y eso solo significa una cosa: llegan los looks alegres, los colores vivos y los estampados florales. Poco a poco vamos quitando capas a nuestros looks y añadiendo color y tejidos más fresquitos. Ya estamos más que preparadas para el cambio de estación y estamos deseando que terminen de subir las temperaturas para poder estrenar las nuevas prendas que estamos fichando. Si estás en la búsqueda de ropa de nueva temporada, no te puedes perder lo que nos enseñan Ángela Molina y sus hijas... ¡Te va a encantar!

Este año, la primavera promete y mucho. No paramos de ver prendas preciosas en todas las tiendas: set de dos piezas en lino o denim, vestidos fluidos, estampados boho-chic... Hoss Intropia es una de las firmas españolas que juega con este estilo mediterráneo, romántico y sofisticado y acaba de presentar una colección junto a 'Las Molina' que promete arrasar.

Los looks primaverales de Ángela Molina y sus hijas

El pasado octubre Victoria Federica y la influencer María García de Jaime fueron las encargadas de presentar la colección de otoño-invierno de Hoss Intropia y ahora han pasado el relevo a Ángela Molina y sus hijas Olivia y María Isabel, que acaban de presentar la colección de primavera-verano: 'Raíces' x las 'Molina'.

La colección cuenta con unos diseños ideales que ya están disponibles en su web, pero hemos podido ver los favoritos de las protagonistas en el evento de presentación. Han acudido con 3 looks súper diferentes, pero que comparten el mismo estilo boho que nos chifla.

El look de Ángela nos encanta. Se trata de un vestido midi en color azul marino y tejido jacquard que cuenta con unos detalles súper especiales: cuello en V con frunces en los hombros, mangas cortas en forma de capa y la espalda al aire. Nos parece perfecto para cualquier evento de primavera.

El de Olivia es nuestro favorito. Se trata de un set de dos piezas formado por un pantalón amplio de cuadritos y un chaleco tipo sastre corto a juego. Su hermana María Isabel, por su parte, ha optado por un vestido lencero midi de tirantes con un bonito estampado en tonos azulados que también nos parece precioso. Si quieres descubrir los tres looks con detalle, ya sabes, sigue bajando hasta nuestra galería...