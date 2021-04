La joven almeriense, inspirándose en su pareja, nos sorprendió con un look muy torero que no podía sentarle mejor. ¡Y sabemos cómo copiarlo!

No suele subir muchas imágenes a su cuenta de Instagram pero, siempre que lo hace, es para traernos un modelito de lo más sorprendente, un cambio de look arrollador o una nueva tendencia de moda o belleza en la que no habíamos caído. Ana Soria, desde que el verano pasado sorprendiese de la mano del torero Enrique Ponce, se ha ido convirtiendo en una influencer de los pies a la cabeza y todo lo que lleva o hace causa furor en las redes sociales. En apenas unas semanas pasó de ser una auténtica desconocida a convertirse en una de las jóvenes más perseguidas de España. Y por ende, también en una de las mayores fuentes de inspiración a la hora de vestirse. Y es que la almeriense, aunque apueste por compartir poco, siempre tiene la prenda adecuada para cualquier situación

La hemos visto con los bikinis más bonitos durante todo el verano; llevando abrigos llenos de color para dar la bienvenida al otoño; con los pantalones más favorecedores del invierno; y ahora, recibiendo con los brazos abiertos a la primera, nos ha sorprendido luciendo un look de lo más rompedor. La joven, inspirándose muy probablemente en su pareja, eligió un conjunto de estilo torero que no podía sentarle mejor. Un estilismo sencillo pero muy patrio que, si bien nunca pasa de moda, estamos seguras de que esta temporada será todo un éxito.

El look torero de Ana Soria, un estilismo muy español que no puede sentarle mejor

Aunque el conjunto de base no es más que unos pantalones pitillo negros y una camiseta básica con escote en pico del mismo color; lo que nos llamó la atención (y nos robó el corazón) fue una chaquetilla torera de manga larga Ana Soria llevó y que le daba ese toque tan español. Se trata de una prenda firmada por Capote, una firma made in Spain que busca cuidar todos los detalles en sus prendas. Algo que se nota especialmente en la espalda de la pieza que ha enamorado a la almeriense, pues en ella hay un enorme bordado con más de 10.000 puntadas; pero también en los botones en hilo metálicos hechos a mano y en la pasamanería artesanal exclusiva también cosida manualmente.

En terciopelo negro azabache y con detalles en oro, la chaqueta cropped daba un aire muy torero a Ana Soria y le sentaba de maravilla. Y estamos convencidas de que a ti también.