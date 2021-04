La influencer nos ha enamorado con su sensual baile pero aún más con su precioso vestido rojo de Zara. Un modelo ideal para el verano.

En cuestión de un año, Amelia Bono se ha convertido en una de las mujeres más estilosas de nuestro país. Con más de 364 mil seguidores en Instagram, la influencer es toda una fuente de inspiración fashionista y sus redes sociales, una guía de estilo gratuita que nos gusta consultar siempre y cuando necesitemos un buen consejo de moda. Y es que su manera de vestir es tan original y bonita que no defrauda en prácticamente ninguna ocasión. Sus looks son los más imitados y todo lo que se pone suele agotarse en cuestión de días. Algo que no nos extraña lo más mínimo pues todo lo que se pone se convierte casi de inmediato en tendencia. Incluida la última prenda que hemos visto en uno de sus divertidos y sensuales vídeos: Un vestido rojo de Zara que todas querremos llevar este verano.

Además de fotos en su cuenta de Instagram, la hija de José Bono suele compartir con sus followers originales y divertidos vídeos en los que, al ritmo de las canciones más populares del momento, baila y pasa un buen rato luciendo los modelitos más top de la temporada. Algo que justamente ha hecho en su última publicación en la red social, donde, además de mover el esqueleto, ha presentado dos looks muy veraniegos que nos han dejado sin palabras. «¡Probando, probando… cositas para este verano! ¿Sois de pantalón o vestido?»; preguntaba a sus fans. Nosotras, sin duda, somos más de vestido. Y más aún si se trata del modelo rojo que la joven ha lucido en el clip.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Amelia Bono (@ameliabono)

El vestido rojo de Zara que ha enamorado a Amelia Bono y también a todas nosotras

Aunque el conjunto comfy de dos piezas en color crudo nos ha gustado, el vestido rojo que ha llevado en la segunda parte del vídeo nos ha robado el corazón nada más verlo. Se trata de un diseño mini de Zara de corte wrap (cruzado) con escote en pico, manga corta y detalle de frunces laterales. Un modelo efecto pareo en un bonito color rojo, ideal para el verano, con un discreto patrón de cuadros de inspiración vichy que podemos encontrar en la web (y en todas las tiendas de la marca) por 29,95 euros.

Eso sí, el efecto Amelia Bono ya ha surtido efecto y en la tienda online ya se ha agotado en las tallas más pequeñas y solo está disponible en la talla L, XL y XXL. Por lo que, si os gusta y creéis que os puede estar bien en uno de estos tallajes; os recomendamos que no os lo penséis ni un segundo y lo incluyáis ya de ya en la cesta de la compra. ¡Es el vestido perfecto para el verano!