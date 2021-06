Espaldas al aire y escotazos triunfan cada verano. Para lucirlos sin problemas te vamos a dar el truco infalible que utilizan las celebrities

Es verano y ha llegado el momento de dejar ver más piel que nunca con nuestros looks. Los shorts, los vestidos minis, y también los profundos escotes y las espaldas al aire están a la orden del día. Esto último, aunque nos encanta, nos trae algún que otro quebradero de cabeza. ¿Cómo se pueden llevar si no puedes (o no quieres) prescindir del sujetador y que no se te vea? La respuesta nos la han dado las celebrities que en sus estilismos tienen un truco fácil y barato. Ha sido Kim Kardashian una de las que no ha tenido ningún problema en mostrar abiertamente cómo consigue lucir el escote por delante y por detrás sin sujetador, pero manteniendo el pecho en su sitio.

Los vestidos con escote en la espalda son sugerentes, favorecedores y elegantes. Uno de los looks más estilosos que nos regalan cada verano. Pero, a la vez, bastante difícil de llevar cuando se tiene mucho pecho o cuando no te sientes cómoda vistiendo sin recurrir al sujetador.

El truco para poder lucir un vestido con escote y espalda al aire

Ese problema, que aleja a muchas mujeres de este tipo de vestidos, tiene una solución muy fácil y muy económica: la cinta adhesiva disponible en dos largos de la marca de accesorios In My Size, a la venta a través de You Are The Princess.

Esta cinta suave, flexible y adhesiva es imperceptible a la vista y no deja residuos en la piel: “Con esta cinta adhesiva conseguirás crear tu propio sujetador a medida para cualquier tipo de escote. Es ideal para usar bajo la ropa y se adhiere firmemente al pecho gracias a su adhesivo y consigue levantarlo y fijarlo”, aseguran desde la marca.

Está disponible en dos tamaños, diez y cinco centímetros de ancho, y puede colocarse de varias maneras, logrando siempre el mismo efecto: pecho firme y espalda libre.

Cómo tienes que colocarlo

Primero hay que limpiar la zona donde se va a pegar la cinta con una toallita húmeda para eliminar cualquier resto de crema, aceite o suciedad de la piel. Se recomienda cubrir los pezones con unos cobertores especiales.

Hay que calcular la cantidad de cinta que se va a utilizar según el diseño del vestido o blusa que vas a llevar y cortarla según las necesidades. Se puede aplicar solamente cubriendo la parte delantera del pecho (si solo quieres evitar que se marque el pezón sobre el vestido), alargándola hacia los hombros (si tienes mucho pecho y necesitas extra de sujeción).

A continuación, se despega la cinta por un lado, se pega en la piel y se tensa para continuar pegándola sobre el pecho siguiendo la línea del cuerpo hacia la dirección deseada. Si se necesitase mayor sujeción hay que añadir más tiras.

El resultado final es la sujeción del pecho de forma correcta y durante varias horas sin importar la temperatura corporal o los movimientos que realices. Si lo quieres lucir en tu look para cualquier evento especial, podrás moverte y bailar sin miedo a ningún contratiempo.