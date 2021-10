Amelia Bono sabe cómo conjuntar y también cómo encontrar las prendas que más le favorecen en cualquier momento. Esta es su última falda y no puede ser más versátil.

El buen tiempo de principios del otoño permite jugar con estilismos más arriesgados, pero aún así, en estas fechas hay prendas que van más que otras. Unas porque tienen un tejido acorde a la estación y otras por que son versátiles. Ese es el caso de la falda que ha estrenado estos días Amelia Bono y que no nos puede gustar más.

Una minifalda para el otoño

Se trata de una minifalda estampada, de tiro alto, lo que es ideal para cualquier tipo de figura porque ajusta a la cintura y marca la silueta. La falda es ideal para una maleta de viaje, como podría serlo la de un puente, porque encaja tanto en looks de día como de noche.

En el caso de Amelia, nos la muestra con un sencillo look de día que deja todo el protagonismo a la falda y su estampado. Bono lo acompaña con una camiseta básica sin mangas, de color negro, y unas botas de media caña del mismo color.

Hay que poner especial atención en ese calzado, puesto que sus botas no pueden ser más tendencia, porque son de estilo cowboy. Son sin duda la estrella de los zapateros de famosas e influencers esta temporada, y ya hemos visto a unas cuantas incondicionales, como Sara Carbonero, luciéndolas con algún outfit tanto veraniego como otoñal.

La versatilidad, la clave

El punto fuerte de esta falda es que, además de encajar en un look desenfadado como el que lleva Amelia en su publicación, también encaja en otros estilos. Esta prenda puede solucionarnos tanto un estilismo de día como uno de noche o incluso uno más formal.

Acompañada por unas botas más clásicas y una perfecto encaja con ese estilo informal que vale de la mañana a la noche, pero también lo hace con unos zapatos de tacón de aguja, una camiseta ajustada y una americana colocada sobre los hombros.

Esta falda es de Zara, como suele ser habitual en el armario de Amelia Bono, y está a la venta por 25,95 €. Y sus infinitas posibilidades a la hora de crear outfits la convierten en una firme candidata a entrar en ese listado de prendas del buque insignia de Inditex que se vuelven virales y acaban por agotarse en tiempo récord.