Los pantalones de corte tailoring son el must have de la temporada, cada marca de ropa ha sacado su propio diseño y son súper fáciles de encontrar. Con ellos podemos elaborar un look casual o un estilismo elegante, no hay fronteras para este tipo de pantalón. Hoy, Alexia Rivas ha estrenado los pantalones de Bershka que más están pidiendo en tiendas y que combinan, prácticamente, con cualquier cosa. Lo mejor, sin ninguna duda, es que tienen un precio inferior a 30 euros. ¡Hazte con unos que vuelan!

La periodista tiene buen gusto para la moda y los pantalones que eligió imitan en la cintura un dobladillo que deja ver la parte inferior del forro; se volvieron virales hace una temporada y ya causaron sensación en su momento. Incluso, vimos a Victoria Federica estrenar unos bien parecidos. Ahora, los pantalones tailoring se han democratizado, y podemos hacernos con unos por mucho menos precio del que costaban hace unos años.

Los que escogió Alexia tienen un precio de 28 euros y están disponibles, todavía, en la web y en tiendas, aunque no por mucho tiempo. Además, si te haces con unos en color negro podrás combinarlos, casi, con cualquier prenda: crop tops, jerseys de punto, camisetas lenceras, sudaderas o blusas. Estos pantalones no tienen enemigos y también están disponibles en color caqui, otro imprescindible del otoño.

Alexia Rivas combina su pantalón tailoring de Bershka con un crop top negro

Aunque hay multitud de opciones, Alexia ha optado por un crop top negro ajustado de manga larga. Los total black looks nunca fallan, estilizan la figura y sientan de maravilla. Además, un estilismo negro nos ofrece la posibilidad de jugar con accesorios de colores o metálicos para darle un toque chic.

Sus posibilidades de combinación con el calzado son igual de amplias. Unas zapatillas blancas básicas, unos mocasines de estilo chunky o unos stiletto le van de maravilla a los pantalones tailoring. La pierna ancha de los pantalones, también llamada wide leg, da mucho movimiento al estilismo. Si los planchamos a raya por las pinzas superiores y los conjuntamos con un botín o unos zapatos de tacón de punta estilizan mucho las piernas. No dudes en hacerte con este modelo antes de que se agote.