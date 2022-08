La influencer nos sorprendió el viernes con su entrevista más íntima en el Deluxe. Para esta ocasión tan especial, en la que Terelu tuvo que ejercer de periodista y madre a la vez, la joven de las Campos llevó un look de última tendencia. Alejandra Rubio se enfundó en un traje de corte tailoring de Zara que está causando sensación y que hace una silueta estupenda.

Aunque Alejandra Rubio ha demostrado en multitud de ocasiones que es una fanática de la moda y, sobre todo, del street style que ha despuntado este año, durante el programa la hemos visto de una guisa muy elegante. No se suele bajar del burro con sus estilismos más noventeros, explosivos y cañeros, pero le ha dado una oportunidad al traje de dos piezas, aprovechando la coyuntura y que la cámara no se despegaba de ella.

Alejandra Rubio apuesta por el traje de corte sastre y triunfa

Este año los trajes del estilo Y2K no han dejado de aparecer y, os decimos más, hay más tendencias de esta época a la vuelta de la esquina. Los trajes de estilo grunge, con pantalones oversize y corte recto están triunfando. El de Alejandra es un diseño de Zara y tiene un color verde botella que le iba genial a su tono de piel y a su color castaño. Como decimos, esta tendencia se ha llevado por delante a los trajes con pantalones pitillo, pero no os preocupéis, si todavía no os queréis desprender de ellos, os hemos traído una alternativa.

Una de las tendencias que veremos próximamente en las tendencias para blazers y camisas son los cuellos XXL más setenteros. Alejandra optó por no llevar nada debajo de la americana, prefirió cerrarla y crear un escote en uve con la misma solapa de la prenda. Esta es una buena opción durante el verano, pero tiene los minutos contados y, entonces, os acordaréis de las camisas que os decimos.