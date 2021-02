Alejandra Onieva, la hermana de Iñigo Onieva, el apuesto novio de Tamara Falcó, tiene un estilo de lo más juvenil y elegante. ¿Destronará a su cuñada?

A finales de noviembre del pasado año, conocíamos la noticia de que Tamara Falcó había encontrado el amor en Iñigo Onieva, un apuesto diseñador de coches de 31 años. Desde entonces hemos podido ver a la pareja pasear muy acaramelada por las calles de la capital, disfrutar de románticas cenas en terrazas y restaurantes y, por qué no decirlo, también saltarse el confinamiento en más de una ocasión. El ingeniero y la colaboradora de El Hormiguero se han convertido desde entonces en una de las parejas más envidiadas del momento; pues cada vez que se han dejado ver, han demostrado que ellos forman el tándem perfecto. Guapos, exitosos y muy pero que muy elegantes, no pueden gustarnos más. Sin embargo, y aunque no tardamos en repasar la biografía (y el estilo) del nuevo amor de la marquesa de Griñón, había algo que se nos pasó por alto. Hablamos de Alejandra Onieva, la hermana menor de Iñigo que promete hacerle sombra a la pareja del momento.

¿Quién es Alejandra Onieva y por qué nos fascina tanto su estilo?

Alejandra Onieva ya era famosa mucho antes de que su hermano conquistase a la hija de Isabel Preysler. Y es que la joven de 28 años es una reconocida actriz del panorama nacional, que ha triunfado en varias de las series más exitosas de la sobremesa pero también ha deslumbrado protagonizando proyectos para plataformas como Netflix. Si te suena es que seguramente la vieras durante varias temporadas en El secreto de Puente Viejo o te haya conquistado gracias a su papel como Carolina en Alta Mar; producciones españolas aclamadas por la crítica y el público en las que ella ha participado y nos ha enamorado a todas.

Sin embargo, si hay algo que nos ha conquistado con un simple repaso a su fototeca es su increíble estilo. La artista inspira seguridad y elegancia en todos y cada uno de sus posados en photocalls; pero también consigue derrochar glamour en sus looks del día a día. Lo que no puede significar otra cosa que ella tiene una forma de vestir de lo más acertada siempre, independientemente de la situación. Estamos seguras de que Alejandra Onieva y Tamara Falcó, como cuñadas, podrán encontrar en su pasión por la moda un buen nexo de unión e irse juntas de compras mientras critican, entre risas, al hombre que las une. Eso sí, la socialité debe tener cuidado, pues Alejandra apunta maneras para destronarla y convertirse en la nueva mejor vestida del país. ¿Que no nos crees? ¡Mira sus mejores estilismos!