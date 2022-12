Si hay una pieza clave esta temporada, ese es el mono vaquero. Este año se ha puesto muy de moda y no paramos de verlo en todas partes. El modelo que tiene en su armario Alba Díaz seguro que se convierte en uno de tus favoritos. La ‘influencer‘ ha vuelto a hacerlo y nos ha creado una nueva necesidad tras hacerse con el mono vaquero de la nueva colección de Zara que está arrasando.

Se trata de un diseño largo de cuello solapa y manga larga acabada en puño con una silueta súper favorecedora y que sienta igual de bien a los 25 que con más de 50 años. Los monos vaqueros se han convertido en la gran sensación de estos últimos meses porque son cómodos, tienen mucho rollo y, además, encajan para todas las ocasiones. Este de color claro y neutro queda especialmente bien.

La clave para que este mono quede así de bien es la forma de la silueta. Es de manga larga, con un poco de caída en el hombro y escote cerrado, más ceñido hasta la cintura y con una abertura en el bajo, esto hace que se alarguen visualmente las piernas y se estilicen. Es la prenda de moda más estilosa. La hija de Vicky Martín Berrocal lo lleva con un collar de eslabones plateados y con él le da el toque de gracia.

A ser un modelito de color beige claro hace que pueda combinarse sin miedo con cualquier color. Además queda bien con todo tipo de calzado, bolsos, complementos y también prendas de abrigo. Se trata de una buena inversión si tenemos en cuenta sus muchas posibilidades. Está disponible en la web de Zara, desde la talla XS, hasta la XL. Su precio es 49,95 euros y es una pieza que podemos llevar desde ya, hasta primavera.

Alba Díaz lo tiene claro: los monos vaqueros son máxima tendencia

La moda denim va mucho más allá de jeans y cazadoras. En los últimos meses, nuestras ‘influencers’ favoritas han dejado claro a través de sus estilismos que los petos y monos vaqueros reinarán nuestros looks.

Lo cierto es que nuestras prescriptoras de estilo no dejan de darnos señales fashion y han incorporado los monos vaqueros a sus looks creando auténticos modelazos de ‘it girls’. ¿Aún no tiene el tuyo? Echa un vistazo a nuestra galería y querrás uno, seguro.