Si tienes una boda a lo largo del otoño tienes que estar al tanto de las tendencias en los looks de invitada para no cometer ningún fallo. Hay que prestar atención a los colores de la temporada: el fucsia o Pink PP que está causando furor, el azul klein, el morado o el marrón chocolate son las apuestas más claras por las firmas de moda. Alba Díaz ha tenido que asistir a una boda y no lo ha dudado ni un momento, se ha enfundado en un precioso vestido de Victoria Colección que está disponible en todos los colores más demandados de la estación.

Vicky Martín Berrocal ha diseñado el último vestido de invitada de su hija. Por supuesto, Alba Díaz lució con orgullo el diseño de su madre que tenía un corte precioso y muy favorecedor que no podemos dejar de analizar en detalle. El vestido es el modelo Udita Body Azul y tiene un precio de 175 euros.

Alba Díaz ha elegido el vestido de invitada con el color más versátil

La prenda de Alba tenía unas hombreras XXL, un atributo bastante característico de los diseños de Vicky que sienta muy bien a la silueta. Además, el escote en pico estaba decorado con un nudo fruncido que le daba al pecho un aspecto drapeado muy chic.

A la altura de la cintura era más ajustado y tenía una banda en el mismo color para acentuar el talle. La falda de corte midi recto creaba una silueta muy elegante y sofisticada. Por otro lado, el color azul klein nos da muchísimo juego para elegir accesorios, aunque Alba optó por prescindir de casi todos ellos.

Para este evento nupcial, la joven influencer ha llevado un maquillaje muy natural y sin estridencias. Un poco de maquillaje en tonos tierra en sus ojos, algo de rímel, una base de maquillaje en el tono certero de su piel y un labial muy sutil, eso fue todo. En su pelo, lució un recogido en moño con raya en medio, un peinado que le solemos ver mucho a su madre y que nunca falla, porque le da toda la presencia al rostro. Es muy importante llevar recogidos si nuestro vestido lleva muchas hombreras, pues si lo dejamos suelto podemos crear el efecto de un cuello corto.