La noche del 31 de diciembre es la más mágica de todo el año. Y, como tradición, nos comeremos las uvas mientras vemos los looks de los presentadores de las Campanadas. Desde outfits más clásicos a más atrevidos, cada año nos suelen sorprender con alguna novedad. Aquí analizamos los 10 looks más icónicos que hemos visto a lo largo de los años… ¡Descúbrelos!

Si tuviésemos que elegir a la presentadora más icónica, esta sería, sin duda, Anne Igartiburu. La presentadora lleva 17 años como protagonista de las Campanadas, aunque este año, no podremos ver su look en televisión, ya que TVE ha decido no contar con ella por primera vez y se ha decantado por darle la oportunidad a Ana Obregón y Los Morancos. Sin embargo, años atrás hemos disfrutado de sus estilismos, siempre muy elegantes.

Los looks más sorprendentes de las campanadas

Es imposible negar que Anne Igartiburu es la más mítica de las conductoras de las Campanadas. Sus looks de los últimos años siguen pareciéndonos todo un acierto, y es que la presentadora vasca es una de las mujeres más elegantes de nuestro país. El rojo es su color fetiche y Lorenzo Caprile su diseñador de confianza. Y todos los años pasados nos había sorprendido con looks tan elegantes como sofisticados. Este año no podrá ser, pero en nuestra galería analizamos algunos de sus mejores estilismos de tiempos pasados.

Aunque Anne sea la presentadora más mítica, Cristina Pedroche se ha convertido en la protagonista absoluta de los looks de esta noche tan especial, desde que presentase las campanadas por primera vez en 2014. Ese año, su vestido de tul negro con transparencias ocasionó una gran polémica en redes sociales y, desde entonces, Pedroche causa sensación cada fin de año con sus originales e impactantes estilismos. Algunos de los más sorprendentes fueron los de las campanadas de 2019 y 2020, que te enseñamos con detalle.

Pero, además de ellas, hay otras presentadoras que también nos han sorprendido a lo largo de los últimos años con sus vestidos: Isabel Pantoja, Lara Álvarez, Paz Padilla, Nieves Álvarez, Rosa López… Todas han sido protagonistas de esta noche tan especial en algún momento y nos han impactado también con unos estilismos que ya son historia de las Campanadas. Sigue bajando hasta nuestra galería para verlos todos con detalle…