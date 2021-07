El zasca de Rocío Carrasco a Olga Moreno: «Lleva 20 años sobreviviendo de mi sufrimiento»

Este martes, Rocío Carrasco ha regresado al plató de ‘Sálvame’ para hacer frente a la sección de la que es responsable: la de defensora de la audiencia. Lo ha hecho mucho más segura de sí misma que en su debut en el programa. Miedos fuera y con muchos menos nervios que en su primer día de trabajo en el magacín de Telecinco. No cabe duda de que ha entrado con fuerza.

Como una auténtica estrella, las cámaras captaban en directo su entrada desde el vehículo que la había trasladado desde su casa de Madrid hasta el set. Jorge Javier Vázquez la esperaba en las zonas exteriores de los estudios de Mediaset. El presentador le preguntaba por el concurso de Olga Moreno en ‘Supervivientes 2021’, que llega a su recta final esta semana. “¿Tú crees que debería ganar?”, preguntaba el presentador. “¿Te tendría que dar el 20%?”.

Rocío Carrasco, irónica al hablar de Olga Moreno en ‘Supervivientes 2021’: «Parece que vivo allí»

Sin pelos en la lengua, la hija de Rocío Jurado ha respondido tajante sobre la mujer de Antonio David Flores. «Ella es una ‘Superviviente’ nata. Lleva 20 años sobreviviendo de mi sufrimiento sin importarle. Está claro», espetaba. Irónica, se quejaba: «Yo es que parece que vivo allí o que he hecho algo».

Carrasco también ha tenido oportunidad de responder a las declaraciones que ha hecho sobre ella su tío, Amador Mohedano, en su reciente visita al ‘Deluxe’. En ella, el que fuera manager de ‘la más grande’ lanzaba numerosos dardos contra ella. «No se ha portado bien con nosotros», decía. Entre otras cosas, se quejaba de que su sobrina le debía dinero del reparto de la herencia de la cantante. O comentaba cómo se había quedado atónito al saber de su intento de suicidio: «Cuando dijo que se había tomado unos medicamentos me quedé muerto», relataba.

Rocío Carrasco responde a su tío Amador: «Que diga lo que quiera»

«No tengo nada que decirle. Tendrá que esperarse a otoño», comentaba la colaboradora sobre las palabras de Amador. «¿Lo echas de menos?», le preguntaba Jorge Javier. «Para nada», respondía. Indiferente, ha llegado a quitar hierro al trabajo de su tío como representante de la chipionera: «Me hace mucha gracia lo de la carrera de Rocío Jurado… como si Rocío Jurado te hubiera necesitado a ti para tener crónicas».

Rocío Carrasco prefiere esperar a que llegue el otoño para hablar con todo lujo de detalles sobre Amador: «Cuando se sepa se sabrá todo lo que se tenga que saber. La realidad es otra. Que diga lo que quiera. A mí ya no me importa. Antes sí me importaba, ahora ya no me importa. Que siga diciendo lo que quiera», zanjaba.