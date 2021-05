Olga Moreno sigue hablando en ‘Supervivientes’ de toda su familia. A sabiendas que en España se sigue hablando del testimonio desgarrador de Rocío Carrasco en ‘Rocío: contar la verdad para seguir vida’, la mujer de Antonio David Flores no para de lanzar titulares. La concursante los echa mucho de menos y en esta ocasión le contó a Carlos lo muy unida que está a los hijos de su marido, del ex Guardia Civil y de Rocío Carrasco.

«Yo no sabía que era tan duro. Rocío Flores es maravillosa. Tiene un corazón que vamos. Ella lo que quiere es que su familia esté junta . La Lola ha salido igual. Son súper parecidas sin ser de la misma madre», decía sobre las hermanas, que se llevan súper bien, tal y como ella misma explicó. Además, lanzó un nuevo guiño a Antonio David: «En la vida he tenido tantas ganas de abrazarlo. No tiene nada que ver con lo que sale en la tele, es un cacho de pan».

Olga explicaba que desde que los hijos de su marido eran pequeños había estado con ellos, así que ha forjado un gran vínculo. «Los amo con locura y ellos lo saben. Y ellos me aman a mi. Mi David, si tiene que elegir de todo el mundo, se viene conmigo. Él me lo dice, que él sin mí no puede estar», decía. Este comentario no sentará muy bien a la madre de los niños, por lo que se entiende como un zasca.

Un comentario que podría sentar muy mal a Rocío Carrasco

No es la primera vez que habla de David, al que precisamente le dedicaba la prueba de la noria, de la que resultaba ganadora contra Melyssa Pinto. Hace unos días hablaba de todos los detalles que el hijo de su marido tenía con ella. «El niño siempre me regala un colgantito, pero como para agradecer, pero que a mi no me tiene que agradecer nada. Cualquier persona lo hace, les tengo que agradecer yo más a ellos que ellos a mi. De tres dedos, no me corto ninguno. Para mí David es especial», declara sobre el cariño que siente por los hijos de su marido.

No para de hablar de temas relacionados con su familia. Hace apenas unas horas compartía con sus compañeros lo que piensa del despido fulminante de su marido de Mediaset. El testimonio de Rocío Carrasco en el primer capítulo de su docuserie, ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, hizo que la cadena tomara la drástica decisión de vetar al ex Guardia Civil de todos los programas de televisión. Ahora su mujer opina por fin sobre lo que le pareció mientras hablaba con Carlos Alba: «Lo peor es cómo ha salido… lo veo tan injusto… No se lo merece sabiendo la verdad, pero ahí está», ha declarado Olga Moreno.

Pero no ha sido lo único que ha dicho de su marido a Carlos. Y es que no ha parado de hablar maravillas de Antonio David Flores. «Te va a encantar, es un pedazo de tío. Aunque parezca prepotente, es un cachito de pan», ha terminado diciendo con el objetivo de que se conozcan cosas buenas del excolaborador, justo cuando atraviesa un delicado momento por todo lo que está diciendo de él su expareja.

A Olga Moreno le parece injusto que hayan despedido a su marido

A finales del mes de marzo, justo después de que se emitiera el primer capítulo de la docuserie de Rocío Carrasco, el colaborador fue despedido de la cadena, por lo que se decidía que no apareciera en ningún plató de televisión de Mediaset. Mediaset rescindía de Antonio David después de las brutales confesiones de Rocío Carrasco.

Esta ha sido una de las primeras y más contundentes consecuencias del testimonio de Rocío Carrasco en la vida profesional de Antonio David Flores. A pesar de que es colaborador habitual de ‘Sálvame’ y se esperaba que acudiera como defensor de su esposa ‘Supervivientes’, finalmente fue Rocío Flores la que ocupa este papel dentro del programa.

El hecho de que Rocío Carrasco se mantuviera en silencio sobre lo vivido junto a él durante más décadas le permitió seguir con su vida. El tertuliano ha recibido un aluvión de críticas durante todas estas semanas y es que hay muchos espectadores que «sí creen a Rocío», prueba de ello, el hashtag #RocioYoSiTeCreo, ha revolucionado todo este tiempo las redes sociales. Después de acusarle de maltratador directamente, Antonio David se encuentra en Madrid tomando medidas legales contra ella.