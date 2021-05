Jorge Javier Vázquez se toma a broma las noticias que apuntan a que Rocío Flores lo ha vetado de algunos programas. Ella misma cambiaba el día de asistencia a ‘Supervivientes’ para supuestamente no encontrarse con él.

Rocío Flores está siendo el personaje del que más se habla estos días. El testimonio de su madre, Rocío Carrasco, en la docuserie ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’ le ha hecho ser una de las personas más afectadas. Mucho se está hablando en estos últimos días de la pelea que tuvo con su madre en 2012 y que cambió de manera radical el tipo de relación que tenían.

Pues bien, desde ese desagradable suceso ha llovido mucho. De hecho, la joven siempre se había decantado por mantenerse alejada de los medios de comunicación. Sin embargo, el día que su padre, Antonio David Flores, decidió entrar en ‘GH VIP’ hizo que Rocío cambiara su visión y diera el paso de ser su defensora en el plató de televisión. Desde ese día, la joven ha seguido yendo a platós de televisión, también ha concursado en ‘Supervivientes’ y ahora también es colaboradora de programas de Mediaset.

Hace unos días se hablaba del supuesto veto que Rocío Flores había puesto a Jorge Javier Vázquez. Esta empezó yendo al plató de ‘Supervivientes’ los jueves, día en el que el presentador dirige las galas. Desde hace unos días, acude los martes, para así evitar encontrarse con el de Badalona, que fue uno de los que entrevistó a Rocío Carrasco cuando esta tomó la decisión de hacer un parón en su docuserie y dar su opinión sobre todo lo que se estaba comentando.

Jorge Javier piensa que Rocío Flores le ha vetado en los programas

Ahora Jorge Javier Vázquez da su opinión sobre este veto. E incluso se lo toma a broma. «Dicen que el siguiente paso de Rocío Flores es cargarse a Sonsoles Ónega», dice irónico el presentador que iba más a allá: «Quiere quitarse de en medio a Ana Rosa Quintana, pero va poco a poco». Además, se atreve incluso a decir, entre risas claro, que podrían cambiar el nombre del programa de Ana Rosa para darle uno para ella sola, en el que podría estar durante las cuatro horas de emisión hablando de su padre. «Todo sobre mi padre», bromea diciendo un nombre posible para su programa. «Lo podría presentar con Olga Moreno», termina diciendo.

Carlos Sobera ya habló del cambio de turno de Rocío Flores

En un principio se pensaba que Rocío Flores estaría en plató los jueves con Jorge Javier Vázquez, pero al final no coincide con el presentador. Ahora Carlos Sobera desvela cuál podría ser el motivo: «No querrá coincidir con Jorge porque ha estado presentando el programa con Rocío Carrasco entrevistándola. Igual no quiere en este momento de su vida Rocío Flores estar con Jorge para no hablar del tema, para no hablar antes de tiempo».