Así ha reaccionado el torero cuando el humorista ha intentado imitar a la tonadillera.

Este lunes, Fran Rivera ha vivido unos instantes un poco incómodos con Carlos Latre. En su sección semanal de ‘Espejo Público’, el programa que presenta Susanna Griso, el torero ha entrevistado al popular humorista. El encuentro ha transcurrido distendido y entre bromas. Éste, como es habitual, intercalaba sus respuestas con sus imitaciones más famosas. De los más de 600 registros de voces que es capaz de replicar ha recreado a personajes conocidos como Boris Izaguirre, Julio Iglesias, Tamara Falcó o Karlos Arguiñano.

El actor y humorista está en Madrid con ‘One Man Show’, un espectáculo que ya ha presentado con enorme éxito en Barcelona. Al humorista le hace mucha ilusión estar en la capital después de haber llenado todos los días en la ciudad condal dando vida a los personajes más populares de nuestro país como Fernando Simón, Salvador Illa, María Jesús Montero, los personajes de la serie ‘La Casa de Papel’ o el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Fran Rivera se interesaba por su repertorio. «¿A alguno de mis hermanos has imitado alguna vez?», le preguntaba. Latre le respondía: «A Kiko lo he hecho, pero no me sale muy bien la voz». A continuación lo felicitaba por su acercamiento con su hermano Kiko Rivera: «Por cierto, enhorabuena. Me ha hecho mucha ilusión que ye hayas reencontrado con él. Me ha hecho mucha ilusión». El hijo de Paquirri le agradecía el gesto: «Nos podemos pelear, pero al final tampoco tenemos que estar de acuerdo en todos Estamos muy bien. Muchas gracias».

Entonces, Carlos Latre le recordaba que «a Isabel la imito muchísimo. Sabes que yo soy muy coplero…». Pero Fran no tenía ganas de escuchar la voz de Isabel Pantoja, ni en tono de broma. Así que le ha pedido que no hiciera. «Corta, corta», ha demandado al cómico, quien rápidamente ha dejado de insistir. Susanna Griso y sus compañeros comentaban este pequeño ‘zasca’ entre risas. Y Fran admitía con sentido del humor: «Qué necesidad».

Desde que estalló la guerra entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja, Fran Rivera ha apoyado incondicionalmente a su hermano, dispuesto a llegar «hasta el final» con tal de desenmascarar a su madre. Durante décadas, la tonadillera ha mantenido un fuerte enfrentamiento con Fran y con Cayetano por la herencia de Paquirri. Una disputa a la que ahora se suma el DJ, quien reclama a su progenitora lo que le pertenece del legado de su padre.