El distanciamiento entre Fran Rivera y Canales Rivera no tiene visos de llegar a su fin. Esta semana, el hijo mayor del desaparecido Paquirri no quiere hablar de su escasa relación con su primo. Por no decir nula. El diestro ha asegurado que no desea formar «parte de este circo» cuando la prensa le ha preguntado por este asunto: «Mi vida la tengo enfocada en otra cosa, mi familia, mi trabajo, mis amigos. Yo tengo mi circo privado, que no tiene nada que ver con este, ¿yo voy a televisión a hablar de alguien?». Canales, desde el plató de ‘Sálvame’, ha escuchado las palabras de Fran y ha espetado un zasca en toda regla: «Cuando habla de circo, él es un eslabón muy importante de este circo. Cuando tú cobras en exclusivas y cobras en la tele, y cada vez que te expones en un Photocall, todas las marcas te están pagando porque tú estás en este circo».

Canales Rivera recordó días atrás que Fran no se ha puesto en contacto con él tras la grave cogida cogida que sufrió en Ciudad Real, tras la que tuvo que ser operado de urgencia, ya que el astado desgarró la zona de la bolsa testicular. Le sorprendió que no lo telefoneara o le enviara un mensaje para preocuparse por su estado de salud, pero está acostumbrado a está acostumbrado a este tipo de situaciones. «Yo tengo desde hace muchísimos años normalizado su comportamiento hacia mí y el mío hacia él. Eso que nos llevamos mal no es cierto. Nosotros nos llevamos. Nos vemos y discutimos, nos vemos y nos saludamos«, ha dicho este martes en ‘Sálvame’.

«Todo esto surge por su comportamiento», lamenta Canales Rivera