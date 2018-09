Yana Olina opina sobre que David Bustamante niegue su relación

Yana Olina ha protagonizado su primer evento como imagen y no ha dudado en hablar de en qué punto se encuentra su relación con David Bustamante.

Nervios y tensión. Esto es lo que ha sentido Yana Olina durante su debut como imagen de un ‘photocall’, pero la bailarina ha conseguido superar con nota su reaparición. Eso sí, no ha podido evitar mostrar su lado más tímido durante la inauguración de la Casa Corona en Barcelona.

La bailarina, que consiguió la victoria en la primera edición de ‘Bailando con las estrellas’ junto a David Bustamante lleva ya 19 años en España. Yana Olina está viviendo actualmente en Palma de Mallorca, donde vive su pareja de baile. Este es el principal motivo que le llevó a a la isla: “Llevo 10 años viviendo allí y me encanta la isla”.

Demostrando su discreción, Yana Olina ha asegurado que David y ella son solo amigos. “Tengo a mi pareja de baile desde hace 10 años, es mi única pareja. Durante unos meses, David Bustamante también fue mi pareja de baile. Mi corazón está libre”, declara rotunda con una sonrisa en la cara.

“Yo amo el baile y es por lo que vivo. Estoy concentrada en mi trabajo, en mis proyectos y de momento no tengo tiempo para parejas”, aclara. Sin embargo, lo que sí tiene claro Yana Olina es cómo tiene que ser el hombre que la conquiste: “No busco nada en especial, simplemente que sea bueno, que me cuide y me respete”.

Yana Olina no tiene el corazón ocupado, pero no descarta tener hijos y tampoco pasar por el altar en un futuro: “En un futuro quiero casarme, pero el elegido está por llegar”, declara. Parece que los nuevos proyectos profesionales en los que está inmersa le ocupan la mayor parte del tiempo.