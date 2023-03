Ya hay fecha para la fiesta de pedida de mano de Íñigo Onieva y Tamara Falcó

La boda será el próximo 8 de julio en el Palacio El Rincón, pero antes tendrá lugar su fiesta de compromiso. Tamara Falcó e Íñigo Onieva tienen todo organizado para la celebración de su pedida de mano, la cual está previsto que tenga lugar el 22 de abril en casa de Isabel Preysler. Una cita que servirá para que Carolina Molas acerque posturas con la reina de corazones y que quizás reste tensión de cara al gran día. Tal y como marca la tradición, los novios se harán un regalo mutuo y la casa se llenará de flores, algo que suele hacerse en eventos de este tipo. Rodeados de sus familiares más íntimos, todo apunta a que reirán, llorarán y hablaran del enlace que tanto Tamara como Íñigo están preparando con mimo.

La marquesa de Griñón inevitablemente recordará a su padre, Carlos Falcó, a quien tendrá muy presente en todo momento. Se prevé que los dos estén acompañados de su familia y de sus amigos más cercanos y que servirá para romper el hielo de cara a la celebración definitiva. No suelen ser demasiado formales y sirven para coger ideas de cara a la boda sobre lo que sí o lo que no te gusta. En su mayoría son distendidas y, aunque seguramente vayan arreglados, el outfit no tendrá nada que ver con la boda de ambos. Compartirán su felicidad y restarán tensión, algo muy importante para Tamara y que desea que pase cuanto antes.

Los futuro marido y mujer se desplazarán a Puerta de Hierro, el barrio madrileño en el que Isabel tiene su casa. Una impresionante vivienda de más de 2.000 metros y 5.000 de parcela, lo que deja ver todo el espacio con el que contarán para este pedida en la que Tamara ha puesto tanta ilusión. Se espera que ella le regale a Íñigo un reloj y él a Tamara otra joya que, quién sabe, si optará por lucirla el día de su enlace o la utilizará para otras ocasiones, una tradición seguida en algunas familias de nuestro país.

Este detalle, desvelado por Vanitatis, se suma a otros que han trascendido. Hace solo unos días se descubrió el destino al que llevarán a Íñigo Onieva de despedida de soltero, siendo Argentina el país al que pretenden llevarle, y ahora cuando también parte del menú que han escogido para su boda. "Hemos pedido desde primera hora cócteles. Habrá vino, somos productores", ha asegurado la propia Tamara. En cuanto al chef que se hará cargo de la comida es Eneko Atxa, un reputado cocinero al que han contratado para el banquete de su boda y que tiene un menú disponible por más de 600 euros.

De muchos de los preparativos y de la contratación de proveedores se está encargando Íñigo Onieva. "En nervios voy ganando yo porque a Íñigo le encanta organizar y lo decide todo, está súper controlador. Reconozco que coincidimos bastante, pero me fastidia", comentó Tamara hace algunos días. De hecho, ella se ha limitado a elegir su vestido y el sacerdote que les casará, pero poco más de su enlace.