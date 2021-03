Rocío Carrasco no ha podido evitar emocionarse al hablar de cómo vivió todo el proceso desde que se enteró que iba a ser madre hasta que contó la noticia a su familia.

El capítulo 2 de ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’ ha empezado con mucha información sobre cómo fueron los momentos desde que Rocío Carrasco y Antonio David Flores se enteraron de que iban a ser padre por primera vez. Una vez que se fueron a vivir a Argentona, Rocío se enteraba de que estaba embarazada de su hija Rocío Flores.

«Encontramos un piso, al poco, no sé si al mes o a los dos meses, yo sola, me hice un predictor. Soy una persona muy regular y en el que momento que tuve una falta, yo dentro de mí, sabía que estaba embarazada. Vi que estaba embarazada. A mi se me… fue uno de los días más felices de mi vida. Yo era… iba a cumplir uno de mis sueños, iba a tener un hijo… para mí era lo más importante y lo más grande que me podía pasar», dice totalmente rota.

Ha explicado qué estaba haciendo cuando le contó a Antonio David la noticia: «Estaba colocando unas cenefas, le dije que estaba embarazada. Se me llenó la boca. Él se cayó al suelo, se dio en la frente y se hizo una herida. Me dijo que no podía ser, que no podía ser… yo sé por qué me dijo eso. Él en ese momento me conocía y sabía ese espíritu de contradicción que tenía y sabía que si yo dentro de mí existía la más mínima posibilidad o se me hubiera pasado por la cabeza no tenerlo, que si me iba a decir que no, yo iba a hacer lo contrario. Me dijo que no iba a decírselo a sus padres. Le dije que no tuviera problemas, que yo no necesitaba a nadie. Quería asegurarme antes de decirlo y quería hacerlo con un análisis de orina».

En ese momento esperó a hacerse un análisis de orina para confirmar la noticia antes de decírselo a su familia: «Una amiga vendió el positivo a una revista», explica, aunque por encima. Rocío Carrasco continúa explicando cómo se lo dijo a los padres de Antonio David. Para ello se traslada a Málaga: «Les dije en Málaga que estaba embarazada, mi madre estaba en Murcia». A sabiendas de que su amiga había vendido la noticia, Rocío da el paso y llama a su madre.