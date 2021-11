Carla Vigo está viviendo una de las etapas más increíbles de su vida. La sobrina de la Reina Letizia está inmersa en su primer proyecto profesional como actriz desde que forma parte del elenco de ‘Yerma’, de la mano de Rafael Amargo. A la salida de la función, la joven ha hecho gala una vez más de su simpatía con la prensa y ha explicado cómo ha vivido el momento de interpretar su papel en esta obra de teatro.

Lo ha hecho con pocas palabras. «Pues muy bien, la verdad. Al principio un poco nerviosa pero luego bien», ha declarado Carla Vigo sobre su experiencia tras el debut en ‘Yerma’. Carla no puede estar más emocionada, ya que este es el primero proyecto completo que hace desde que empezara a estudiar interpretación. De hecho, dice con felicidad que hará la gira al completo.

La joven no tiene problemas a la hora de confesar el deseo de que su familia acuda a verla en algún momento al teatro. Sobre si irá su familia a verla, Carla es rotunda: «Sí, claro». Además, no duda en mostrarse emocionada cuando le preguntan sobre si le haría ilusión que fueran a verla su tía, Letizia, y sus primas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía: «Sí», dice.

A Carla Vigo le encantaría que su tía y sus primas la vieran en el teatro

Por su parte, la Familia Real no se ha pronunciado sobre este deseo de Carla Vigo. Habrá que esperar para saber si los miembros de la Casa Real española oyen los deseos de la joven, que no puede estar más feliz por cumplir este sueño de ser protagonista de una de las obras de teatro del momento. La joven debutaba este pasado domingo en la obra de teatro de Rafael Amargo, tal y como adelantó en exclusiva SEMANA. Este esperado día en la carrera profesional de la joven llegaba en la localidad cordobesa de Pozoblanco donde se metía en el papel de María, la amiga de la protagonista de esta adaptación escrita por Federico García Lorca.

Una jornada que la sobrina de la Reina Letizia vivió con mucha ilusión, no era para menos ya que se trata de uno de sus grandes retos profesionales. También se mostró muy satisfecha con el resultado. Así se pronunciaba en sus redes después de subirse a las tablas. «Muchas gracias por los ánimos de ayer, la verdad es que me quedé muy contenta de cómo me salió. Aunque obviamente tuve algún fallito, pero nada, súper pequeño», reconocía.

A pesar de que ya había hecho sus pinitos en la profesión, participar en esta adaptación de ‘Yerma’ supone un gran reto para Carla Vigo, de 21 años. «La veréis como actriz en un registro serio y trabajando bienv(…) Parece que promete. Tiene mucha chispa la niña»», afirmaba Rafael Amargo a la prensa sobre esta nueva incorporación en la obra que ha ideado en la versión libre de ‘Yerma’.