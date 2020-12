La sobrina de Isabel Pantoja ha querido dar un zasca a todos sus ‘haters’ compartiendo un vídeo de ella cantando, lo que ha sido muy criticado en los últimos días.

Anabel Pantoja se lo pasó en grande este pasado fin de semana, rodeada de su pareja, Omar Sánchez, y un grupo de amigos. Para disfrutar al máximo de un ocio responsable, la sobrina de Isabel Pantoja no dudó en tomarse unas copas con todos ellos. Estos momentos de relax y desconexión son para ella un chute de energía y cuando de verdad está a gusto, Anabel no duda en cantar.

Aunque es consciente de que no canta todo lo bien que le gustaría, Anabel Pantoja asegura que le encanta hacerlo, sin importarle lo que piensen los demás. Ella no dudó en compartir estos momentos con sus seguidores, pero como en todo lo que hace, no solo recibe mensajes bonitos y positivos. Y es que muchos la han criticado por haber compartido estos momentos.

Han sido tantas las personas que le han hecho saber que no debería de ser así que ella no solo ha contestado rotunda a las personas que analizan al dedillo cada cosa que hace, sino que además da un golpe sobre la mesa y les responde con un vídeo en el que aparece cantando en una fiesta con amigos este pasado verano.

Vídeo: Instagram.

Anabel Pantoja ha querido dejar claro que le encanta cantar y que así es como se lo pasa bien: «Cuando estoy alegre, y con mi gente, me da por cantar… 🎤 Viva la gente que cante y alegre el rato a los amigos! Y por supuesto siempre con este himno @isabel_pantoja_martin«, comienza escribiendo.

Termina mandado un mensaje a todos sus seguidores, pero con un zasca a los ‘haters’: «Ojalá pudierais saber lo que siento cuando os leo, a los negativos risa, y a los bonitos que ojalá podamos compartirlos alguna vez 😍», termina diciendo, demostrando que le importan muy poco los comentarios malos y las críticas.

Manda un rotundo mensaje a sus ‘haters’

La joven disfrutó hace unos días de una velada pre-navideña con un reducido grupo de amigos con los que se lo pasaba en grande catando sevillanas y bebiendo alguna que otra copa. Sin embargo, algunos de los seguidores de la sobrina de la tonadillera no vieron con buenos ojos la celebración y se lo hicieron saber propinándole varios insultos. Harta de esta situación, la prima de Chabelita les mandaba un importante mensaje.

“Yo tan feliz, ayer era sábado, estamos en Navidad y poco podemos hacer que estar en casa y celebrarlo. Me he quedado sorprendida porque gente me tacha como de que tengo un problema con el alcohol, como que me viene de casta, que canto fatal, que qué me creo…”, comemnza a explicar Anabel Pantoja a través de sus historias de Instagram. “Me creo que estoy en mi casa, que estoy cantando una sevillana que me chifla y que he bebido un par de copas. ¿Aparte de eso hay algún problema más?”, continuaba.