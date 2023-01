A pesar de que su relación se ha puesto en entredicho durante las últimas horas, María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi están más felices que nunca. La pareja está cada vez más afianzada y da paso agigantados en su relación. Tanto es así que han encontrado en República Dominicana el paraíso idóneo para pasear su amor. Fue allí donde recibieron el año nuevo y lo hicieron en un lujoso complejo con vistas al mar.

Siempre que le es posible, María José Suárez viaja hasta República Dominicana, el que fuera su lugar de residencia con su exmarido, Jordi Nieto, y su hijo, Elías, hasta que pusieron fin a su matrimonio. No solo es un lugar especial para ella, también para él, quien en los últimos tiempos ha viajado hasta allí por motivos profesionales. En esta ocasión, después de un incansable periplo por distintas ciudades del mundo, la pareja fijó Punta Cana como el lugar para recibir el año nuevo.

Lo han hecho en un lujoso complejo que cuenta con todas las comodidades posibles. Así, a través de las redes sociales de la modelo, hemos podido ver algunos de los detalles de sus días de ensueño y descanso en República Dominicana. La pareja se ha alojado en una de las habitaciones con vistas al mar de la lujosa urbanización y ha paseado día si y día también por las paradisiacas playas de la zona. También han tenido tiempo de probar la mejor gastronomía, así como de salir de fiesta en el propio complejo, que se define como un «club privado de alto standing». Este cuenta con su propia zona para salir de fiesta en pasarelas sobre el mar. Tal y como el club se define así mismo en redes sociales,

Unos días de desconexión en los que ambos buscaban relajarse y recargar pilas para empezar por todo lo alto este 2023. En esta romántica escapada no han estado solos y han estado acompañados por unos buenos amigos de la modelo. «Gracias por este comienzo tan espectacular. Ya sumamos unos cuantos finales de año en Dominicana. A seguir sumando momentos en este 2023″, aseguraba la andaluza junto a un vídeo de lo más divertido. En todo este tiempo, Álvaro Muñoz Escassi no ha publicado ninguna imagen de su estancia en el complejo, aunque no dudó en compartir que se había llevado uno de sus vinos favoritos hasta allí y hacía una foto que demostraba que estaba en el mismo lugar.

¿Planes de boda?

Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez siguen igual de enamorados como el primer día. Su romance lo conocimos a finales de verano de 2021 y ahora mismo, a pesar de que se ha cuestionado su relación en las últimas horas, la pareja es una de las más consolidadas del panorama social. Tanto es así que hay rumores de una posible boda entre ambos. «Yo sigo insistiendo», llegó a afirmar el jinete después de que se le preguntara si estaban pensando en pasar por el altar. Ambos se han empeñado en decir que intercambiar alianzas no entran en sus planes de futuro más inmediato. Llevan haciéndolo a lo largo del último año; sin embargo, ahora parece que ambos sí contemplan convertirse en marido y mujer algún día.