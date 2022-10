¿Hay planes de boda entre Paloma Cuevas y Luis Miguel ? Es la pregunta que lleva días circulando en las redes sociales, especialmente desde que el programa mexicano ‘De primera mano’ revelase que el cantante «entregó el anillo» de pedida a la ex de Enrique Ponce. Hasta el momento, ninguno de los dos protagonistas de esta historia se ha pronunciado sobre el posible enlace. Sin embargo, quien sí ha hablado ha sido Victoriano Valencia. Al padre de la ‘socialité’ le han preguntado por los planes del artista de casarse con su hija. Y aunque en un principio ha asegurado que ambos no son «nada más que amigos de la infancia» y que «Paloma es madrina del primer hijo que tuvo Luis Miguel», ha terminado hablando de la proposición: «Que yo sepa, nada todavía». No se pierdan el vídeo para ver las declaraciones del empresario taurino, para quien la última decisión está en su hija.

Vídeo: Europa Press

Victoriano Valencia no oculta el enorme afecto que siente hacia Luis Miguel: «Es un gran muchacho, una gran persona, un caballero… Es un grandioso artista, ahí está la prueba de miles de canciones«. Tampoco esconde que le haría ilusión ver a su hija casada con Luis Miguel: «No me disgustaría, pero quien tiene que decidirlo es ella… Es ella quien lo tiene que decidir».

«Luis Miguel es un señor», afirma Victoriano Valencia, padre de Paloma Cuevas

Victoriano Valencia, sincero, asegura que vería con muy buenos ojos ver a Paloma cuevas al lado de Luis Miguel: «Sí, porque es un señor«. También tiene buenas palabras hacia el que fue su yerno, Enrique Ponce, y con el que parece tener buena relación: «Lo he apoderado 10 años, he disfrutado mucho con su torero y con la forma en la que lo dirigió y ha quedado como una gran figura del toreo».

La noticia sobre la posible boda entre Luis Miguel y Paloma Cuevas se destapó a finales del pasado mes de septiembre en la televisión mexicana. «Mucho se ha rumoreado últimamente, estoy en posibilidades de confirmarle que esta semana Luis Miguel entregó el anillo de compromiso a Paloma Cuevas», aseguraba el espacio de televisión anteriormente citado. «Están preparando boda por todo lo alto, no sé si por la iglesia o no, pero podría ser una boda en España y otra en México. Lo puedo confirmar», asegura Gustavo Adolfo Infante, un conocido periodista del país.

La noticia de una posible boda empezó a sonar con fuerza a mediados de este mes con un mensaje que en las redes sociales que entonces se atribuyó a Paloma Cuevas. «Luis Miguel le ha dado el anillo a Paloma. Te lo puedo confirmar porque lo sé, pero ella aún no ha dicho que sí. Todos los amigos sabíamos que era el amor platónico, que siempre fue ella y ahora está libre», decía dicho comentario de Instagram.