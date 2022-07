Aunque en un principio muchos no apostaban por su relación, Víctor Janeiro y Beatriz Trapote llevan nada menos que 15 años juntos y son unos orgullosos papás de tres niños: Víctor, de 6 años, Oliver, de 3, y Brenda, de 1. De las dificultades para tener a sus pequeños y de los comienzos de su romance, entre otras cosas, ha hablado el matrimonio durante su paso por el programa ‘Déjate querer’.

«Tres hijos. Nunca me imaginaba que iba a tener tres niños. A lo mejor uno por probar, pero cuando me he dado cuenta, mira dónde estoy metido», ha bromeado el torero. La periodista ha reconocido que no había sido tarea fácil quedarse embarazada. «Ha sido muy duro. Más cuando te planteas que quieres ser mamá y te dicen que no es posible de la forma natural. No llega. Las mujeres nos ponemos un poco agobiantes en ese sentido», ha contado Beatriz Trapote. Desde el principio ella se sinceró a través de las redes sociales y trató el tema con total normalidad. «Hoy por hoy me alegro de haberlo contado. Fue algo fortuito. Quería mantenerlo en la intimidad, pero surgió. Yo he tenido cinco estimulaciones y nueve in vitro para conseguir tres niños. Ayudar a la gente y que la gente lo vea como algo normal. Quiero el día de mañana poder contarle a mis hijos lo mismo».

El mejor tándem formado por Víctor Janeiro y Beatriz Trapote

Su historia de amor surgió de forma casual cuando ella trabajando como periodista y le tocó entrevistar a su actual marido. «Después de ese reportaje él quería venir a Madrid a verme. Para mí era un amigo, pero a los meses salieron imágenes nuestras en televisión. Ya decidí irme a vivir a Andalucía». Beatriz Trapote apostó enseguida por el amor. «Lo dejé todo para descubrir si la relación iba para adelante o no. Lo dejé todo por amor. Nunca me he arrepentido».

Hoy no solo han creado una preciosa familia, también han sabido compenetrarse de la mejor de las maneras. «Ella es más luchadora y positiva. Somos una balanza muy buena porque yo me agobio y le pongo a ella la cabeza como un bombo. Ella me da esa tranquilidad», ha contado Víctor Janeiro. Uno de los momentos más duros al que han tenido que hacer frente ha sido la muerte del padre del torero, Humberto Janeiro. «Nunca uno está preparado para estas circunstancias. Yo me acuerdo todos los días de él. Qué te voy a contar», ha dicho sin poder contener las lágrimas.

«Mi padre se fue feliz porque siempre nos tuvo de su parte. Lo último que supo él fue el embarazo de Brenda. Estaba malo en la UCI y fuimos a visitarle. Le dije que Beatriz estaba embarazada». Asimismo ha reconocido que su madre está bien. «A ella lo que le hacen feliz son los nietos. Eso es lo que le da vida». Mientras que ha negado que existen tiranteces familiares: «La relación es buena. Eso siempre».