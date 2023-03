Vicky Martín Berrocal revela que su hija, Alba Díaz, se negó a conocer a su abuelo, Manuel Benítez

Vicky Martín Berrocal se ha sentado este miércoles en el plató de 'El programa de Ana Rosa'. Allí ha hablado del encuentro entre su exmarido, Manuel Díaz 'El Cordobés', y su padre, Manuel Benítez. Fue hace apenas unas semanas, el pasado 14 de febrero, cuando padre e hijo sorprendieron al mundo compartiendo una foto juntos. Felices, agarrados del brazo, como siempre les hemos querido ver. Ha sido un momento histórico y muy especial para la familia. La diseñadora, que estuvo dos años casada con el torero, ha contado que el acercamiento "viene de lejos": "Esto no es de hoy, llevan un año y pico". También ha revelado que tanto ella como su hija, Alba Díaz, conocen sobradamente a 'El Califa'. Eso sí, hubo un momento en el que la joven se negó a conocerlo. Sucedió años atrás, cuando la andaluza creyó que 'El Cordobés' y su hijo habían cerrado la posibilidad a verse de manera definitiva.

"Hubo un momento que dije: 'Si esto no pasa, me encantaría que la niña sí conociera a su abuelo'. Mi hija me dio una contestación que ahí entendí quién era mi hija", ha contado Vicky en su encuentro con Ana Rosa Quintana. "Me dijo: 'Yo no pienso conocer a mi abuelo si mi abuelo no conoce a aún a mi padre. Esto no va a pasar, mamá'. Y ahí lo dejé".

Hace apenas un día, el veterano diestro, también conocido como 'El Califa', ha sido condecorado con la Medalla de Andalucía en la fecha donde se celebra el Día de su comunidad. En esta cita tan importante, celebrada en el Teatro de la Maestranza de Sevilla, el veterano maestro estuvo arropado por sus seres queridos, entre ellos, su mujer, María de los Ángeles Quesada, así como sus hijos Julio y Manuel. Este acudía a la gala acompañado de su esposa, Virginia Troconis, y su hija pequeña, Triana. Vicky ha recordado ante las cámaras de Telecinco que conoce a Manuel Benítez desde que era una adolescente, ya que formaba parte del círculo de amistades de su padre. "El día que conozco a Manuel Benítez yo estaba en Linares hablando por teléfono con su hijo y yo no sabía que llegaba... Se vienen para mí y su hijo en el teléfono hablando conmigo".

"Yo me atreví a decirle a Manuel Benítez 'este es tu hijo'. Yo tenía 17 años. No me dijo que no. Han pasado 54 años para que veamos esa pedazo de imagen", añadía la empresaria. "Yo a Manuel Benítez le he tenido mucho cariño. Yo hace dos años sabía que esto iba a pasar. Esa generosidad de Manuel de no juzgar. El ha tenido que aguantar. ¿Le hubiera gustado hacerlo antes? Probablemente". Vicky Martín Berrocal cree que Manuel Díaz y Manuel Benítez se han encontrad por fin gracias a la "generosidad" y "el no juzgar" de su exmarido. Está convencida, además, que "el tiempo se recupera".

"Ahora es un hombre completo. A él le faltaba eso. Son 54 años y se lo merecía. Todo esto llega en esta vida. Y todo pasa cuando tiene que pasar. Por fin ha pasado lo que tenía que pasar. Esto es una felicidad para todos. Mi hija tiene un abuelo, y un abuelo de carne y hueso. Yo estoy feliz, llevo tiempo viviendo con esta historia", reconocía la diseñadora antes de su entrevista con Ana Rosa Quintana.

