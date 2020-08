La diseñadora de moda ha compartido su posado de verano más sexy, con el que ha querido reinvidicar los cuerpos reales, animando a todos a que hay que quererse tal y como somos. Lo ha hecho no solo con una imagen, también con un mensaje muy contundente.

Vicky Martín Berrocal lo ha vuelto a hacer. La diseñadora de moda, que está viviendo una de las etapas más especiales de su nueva vida en Portugal, ha recibido un aluvión de aplausos al compartir uno de sus posados veraniegos. Sin embargo, este ha sido el más especial y reivindicativo. Y es que después de haber recibido algunas críticas de algunos seguidores, Vicky reivindica la seguridad en uno mismo con un contundente mensaje.

Un contundente mensaje y un posado en bañador, en el que no solo presume de bronceado, sino que también de cuerpazo. «¿Esconder mi cuerpo? Jamás, soy lo que soy», escribe la diseñadora de moda junto a la instantantánea, que en apenas unas horas ha conseguido casi 13.000 likes y innumerables reacciones a través de comentarios.

Con este posado reivindica que hay que quererse a uno mismo

Pero esta reivindicación no ha sido suficiente para Vicky Martín Berrocal, que pocos minutos después compartía un Stories con un mensaje en el que se definía física y personalmente. Y sí, a pesar de sus defectos, la diseñadora se acepta tal y como es. Una publicación que puede ayudar a muchos de sus seguidores para aceptarse y empezar a vivir queriéndonos a nosotros mismos.

«Hola, soy Vicky Martín Berrocal. Tengo una talla 42 y tengo celulitis. Y además, soy esta… Una persona de sentimiento débiles, pero con carácter fuerte. Soy compleja, a veces complicada, pero con un buen corazón. Me pierdo, pero me busco y me encuentro. No sé darme a la mitad, me entrego por completo. Nunca seré tu media amiga, ni tu medio amor, conmigo es todo o nada… No miento, no me escondo, soy justa, exigente y perfeccionista. Tampoco presumo de lo que no tengo, al contrario, doy gracias todo el rato por la vida que me ha tocado vivir. Antes me enfadaba muy rápido, ahora he bajado el volumen de lo que escucho y he subido el tono de lo que siento. No soy perfecta, pero soy real», dice contundente.

De esta forma, Vicky Martín Berrocal asegura la seguridad que tiene en ella misma, a pesar de que su exposición en las redes no solo le haga tener fieles seguidores. Y es que hay muchos que lo que hacen es criticar cada uno de los pasos que da, su físico e incluso sus planes. Lo cierto es que en esta publicación, muchos le han aplaudido por su actitud.

«Me encanta tu actitud… A mi me cuesta tanto, «Eres la mujer más bella, elegante y carismática de España», «No tienes nada que esconder, sino todo lo contrario, orgullosa de él», «Ole tú guapa a rabiar!!! 🔝🔝🔝💃», «Pero… si estás estupenda», «Pues eres un referente del cuerpo de mujer andaluza y española preciosa 😘😘 😘 🇪🇸🇪🇸 🇪🇸 🇪🇸 🇪🇸», le han escrito algunos de sus seguidores, haciéndole ver que está estupenda.

No es la primera vez que Vicky Martín Berrocal hace posados de lo más sexy en su perfil de Instagram este verano. Os mostramos solo algunos, en los que luce espectacular bronceado y cuerpazo: