Vicky Martín Berrocal lleva ya un tiempo instalada en Madrid después de poner fin a su relación con Joao Viegas, con el que se instaló en Lisboa. Sin embargo, tres años y medio después de una etapa increíble al lado del empresario portugués, la pareja decidía poner fin a su relación. Ahora la diseñadora de moda ha querido retomar su agenda profesional y ha presentado un suplemento alimenticio como embajadora de la firma Incara Solutions.

Pues bien, en este evento, Vicky Martín Berrocal ha querido explicar los motivos de la ruptura y cuando lo hace, no puede evitar emocionarse. «No ha pasado nada. No fue nada… Estoy bien, me siento bien. Cuando sacrificas, sacrificio que has querido hacer, me mudé a Lisboa, era el hombre de mi vida, arranqué un proyecto nuevo con él, no es un novio más, es un proyecto de vida… Cuando renuncias a tu vida hace que a veces te sientas muy sola en un país vecino. Él me dio siempre la mano. Igual la relación se mantiene con un extra de encontrarte bien», empieza explicando.

Vicky ha demostrado que no tiene problemas de hablar de su expareja. Ha querido dejar claro que tomó la decisión de volver y así lo hizo: «Cuando empiezas a encontrarte menos bien, pues tomas decisiones. Tomé la decisión de venirme, con todo el amor del mundo. Le quiero, no hay nada que te pueda decir… Nos llevamos bien. No ha habido nada que yo te pueda contar que ha sido por esto. Sentí que nos teníamos que separar. He sido muy valiente siempre y pensé que tenía que volver. Y eso es lo que he hecho».

Vicky Martín Berrocal se emociona al hablar de Joao Viegas

Vídeo: Europa Press.

A pesar de la decisión que tomó, la diseñadora de moda sabe que tiene que pasar ahora un tiempo de recuperación, de acostumbrarse a vivir su nueva vida sin él: «Tenemos que pasar ese luto, hemos pasado muchas cosas. Éramos una familia de seis hijos. Habíamos creado un hogar y eso duele. Puedo ser un bicho raro, no me considero normal. Me hablas de Manuel y te hablo con mucho cariño de él. Eso no es normal. Pero me pasa lo mismo con toda la gente».

Mientras habla del empresario portugués a Vicky le brillan los ojos, lo que lleva a pensar que todavía está en el proceso de recuperarse de la ruptura. La reportera se da cuenta y se lo hace saber. Y la diseñadora de moda confirma que es así: «Me sigo emocionando hablando de Joao, sí», dice rotunda.

Orgullosa de Alba Díaz, que viene del voluntariado «siendo otra»

Está muy unida a su hija, Alba Díaz. La joven ha sido uno de los motivos por los que se ha vuelto de Portugal. Han tenido tiempo para estar juntas y ponerse al día. De hecho, Alba le ha contado todo sobre la increíble experiencia que ha vivido durante su voluntariado en África. «Le ha cambiado la vida, ha sido el momento más feliz de su vida ese mes. Me gusta mucho Alba, me gusta las decisiones que ha tomado, me gusta que quiera vivir. Me decía que quería ver otros mundos. Se fue y me decía que no sabía por qué era tan feliz donde no había de nada. Se ha dado cuenta de muchas cosas, era muy impaciente y ahora tiene unos tiempos… Es otra Alba, ya no necesita tantas cosas», habla orgullosa de su hija.

