La diseñadora de moda acaba de anunciar que tuvo coronavirus y que fue este el motivo por el que tuvo que ausentarse del trabajo durante unos días.

Vicky Martín Berrocal tuvo que faltar hace unos días al trabajo. No pudo cumplir con sus compromiso profesional en Canal Sur, pero en ese momento no se desveló el motivo de su ausencia. Pues bien, ahora ha sido ella la que ha querido compartir con todos sus seguidores que tuvo coronavirus y que tuvo que permanecer en casa.

«Los que estáis viendo ‘El show de Bertín’ ya me habéis escuchado. Siiii, tuve Covid durante tres semanas y por eso no pude estar en mi programa semanal en Canal Sur. Pero ya estoy bien… y con inmunidad. Lo cuento porque habéis sido muchos los que durante todo este tiempo me preguntabais el porqué de mi ausencia. Pues ya lo sabéis. Con esto solo os quiero decir que tenemos que ser responsables… porque este virus no es moco de pavo. Feliz noche familia», explicaba.

Vicky Martín Berrocal confiesa que dio positivo en coronavirus

De esta forma, Vicky Martín Berrocal se suma a la lista de rostros conocidos que ya han pasado la enfermedad. De hecho, la diseñadora no solo la ha pasado, sino que ha conseguido los anticuerpos, tal y como ella misma ha desvelado. Vicky ha preferido mantenerlo en secreto hasta ahora, pero ha encontrado el momento perfecto para compartir la noticia de manera pública.

Unas horas antes de aparecer en el plató del programa de Canal Sur, la diseñadora anunciaba que desvelaría el motivo de su ausencia: «Esta noche os espero en @elshowdebertin donde os contare el porqué de mi ausencia en el programa durante estas tres ultimas semanas!! Pero por fin estoy de vuelta y no podía ser con mejor invitado @antoniorozco10 Qué noche más bonita nos hiciste pasar… Y Siiii lo repito porque así lo viví…».

Además, anunciaba que se ven obligados a hacerse un PCR antes de entrar el el plató. Y así lo compartía con sus seguidores junto a una instantánea en la que aparecía junto al cantante. Parece que la diseñadora de moda mantiene una relación estupenda con el cantante y así de claro lo dejaron.

Su vuelta coincidía con la presencia de Antonio Orozco en el plató

Ha aprovechado la ocasión para hacer una reflexión sobre los cuidados y las medidas de seguridad que hay que llevar a cabo en estos momentos. Según ella es la única manera de vencer al virus. Aunque ella está instalada en Portugal, hasta donde se mudó para empezar una nueva etapa en su vida al lado de su pareja, Vicky viaja con asiduidad a Sevilla y Madrid. No solo por trabajo, también para ver a su hija.

Hace apenas unos días, precisamente, se reunía con la joven para reencontrarse. Y es que llevaban mucho tiempo sin estar juntas. Ahora se conoce el motivo. Y es que el hecho de que haya estado con Covid le ha imposibilitado viajar para estar al lado de Alba Díaz. Nada más se reunieron, no se separaron.