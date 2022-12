SEMANA hace tan solo unos días charlaba con Alba Carrillo. Alejada de la televisión desde semanas, la modelo nos reveló cuál era su plan para estas fiestas, pero no nos detalló cuándo pensaba volver. «Vamos a cenar lo mismo de siempre, cocina mi madre, estamos muy agradecidos con lo que ella nos haga. Pone algo de marisquito, hace una pularda con lombarda y luego postres navideños», nos dijo. No hizo mención entonces tampoco a los verdaderos motivos por los que había tomado distancia, tampoco quiso responder a su jefe, Joaquín Prat, quien dijo que le echaba de menos en ‘Ya es mediodía’. Pues bien, días después se ha conocido cuál es la verdadera razón por la que se ha alejado de los medios. Y no, según cuentan, no está relacionada con Jorge Pérez, tampoco con la demanda que el ex guardia civil podría haber interpuesto contra ella.

«Yo sé que ha estado muy preocupada por su hijo porque tuvo una caída muy fuerte, se fisuró la nariz, se destrozó la cara y ha estado muy pendiente de él. De momento, quiere seguir en su casa porque dentro de un mes tiene los exámenes del último curso de criminología, que lo termina ya. Es su prioridad ahora mismo. Estudiar, centrarse y, que yo sepa, no tiene en mente un regreso inmediato«, han dicho en ‘El programa de Ana Rosa’. De este modo, se revela que tanto la recuperación de su pequeño como los exámenes que le quedan pendientes por hacer son sus objetivos en este momento, al igual que la continuidad de su pódcast, ‘Nos hemos liado’.

Volver a la televisión y recuperar su puesto de colaboradora no parece ser algo primordial para ella. No ha sido fácil estar en el ojo del huracán y quiere centrarse en lo que ella considera que ahora es importante. Una estela que también ha seguido Jorge Pérez, quien no ha vuelto a la televisión desde finales de noviembre. Él, por su parte, se plantea no retomar su trabajo en los platós y, de momento, tan solo se está centrando en su familia, para quienes esta etapa tampoco está siendo nada fácil. Fue precisamente hace aproximadamente un mes cuando salió a la luz la supuesta infidelidad de Jorge Pérez, de la cual Alba ha dado muchos detalles.

Alba Carrillo ha posteado cuáles son sus fieles aliados estos días: libros de Código Penal. Aunque no se saben las fechas del calendario en las que Alba Carrillo se examinará, lo que Alba tiene claro es que si quiere aprobar debe recluirse en casa y no dejar de estudiar. Para ello cuenta con la ayuda de su familia, quien le ayuda con el cuidado de su pequeño y para que ella pueda terminar su segunda carrera universitaria. La colaboradora está encantada con el grado que escogió a distancia y, de momento, las notas que está sacando revelan que no se le está dando nada mal.