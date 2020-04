Toda una historia de telenovela. Así es como podemos definir el triángulo amoroso que ha surgido en apenas unos días entre Alfonso Merlos, Marta López y Alexia Rivas. Tal y como desveló el colaborador de la actualidad política a SEMANA, él se había decantado por no pronunciarse sobre el revuelo mediático surgido tras el polémico vídeo que protagonizó. No ha querido alimentar aún más la polémica, pero lo cierto es que este tema lleva siendo el más comentado en los últimos días.

A pesar de la decisión de Alfonso Merlos de no querer hablar mucho sobre esto no ha hecho que Marta López y Alexia Rivas se queden calladas. De hecho, ambas han pasado unos días de lo más intensos, ya que han dado su opinión al respecto en diferentes platós de televisión.

Esto ha llamado mucho la atención de los seguidores de este drama amoroso, ya que les ha faltado que Alfonso Merlos diera la cara en este sentido y diera más explicaciones sobre en qué punto estaba realmente la relación con Marta López. Finalmente, el colaborador de televisión ha decidido mantenerse al margen de la polémica, por lo menos durante los primeros días, y ha dejado que sean ellas las que «se enfrenten» y den la cara en los platós.

Está claro que Alfonso Merlos estaba en su derecho de no pronunciarse o de dar las explicaciones que él considerara oportunas, pero muchos lo atacan por haber optado por decir lo justo y mantenerse al margen de la polémica. Esto es algo que ha sido interpretado por mucho como dar un paso atrás y dejar a ellas que sean las que manejen el conflicto en los medios de comunicación.

Sin embargo, este lunes, Alfonso Merlos ha vuelto al trabajo para cumplir con sus citas en los debates políticos. Lo ha hecho en ‘El programa de Ana Rosa’, donde ha hablado de todo lo que ocurre en relación a la crisis del coronavirus. Pero Ana Rosa Quintana se ha visto en la obligación de preguntarle sobre cómo estaba después de toda la polémica.

Antes la insistencia, Alfonso se veía en la obligación de pedirle perdón a Marta López, aunque volvía a incidir en su intención de no hablar sobre algunas cuestiones. «Durante un tiempo he mantenido una relación muy bonita con Marta López, a la que he hecho todo lo posible en proteger y ayudar en muchas cosas… Ella ha entendido que no había hecho las cosas bien. Si ella siente que hay cosas que no he hecho bien y no he tenido actitudes leales no me duele pedirle disculpas ahora y en el futuro cuando proceda«, comentaba el colaborador después de unos días muy complicados.

Unas horas después, volvíamos a verlo en el plató de ‘Ya es mediodía’, donde precisamente surgía esta relación a finales de 2019. Sonsóles Ónega, que es muy amiga de Marta López, le pedía explicaciones a Alfonso Merlos, que volvía a dejar clara su intención de no hablar sobre ciertas cuestiones. Lo único nuevo que ha dicho es que ha puesto nombre y apellidos a la relación que tiene con Alexia Rivas, a la que ya llama como su pareja. Sin embargo, en el programa de Ana Rosa Quintana decía que estaba soltero.



A continuación, detallamos las veces que Alfonso Merlos ha decidido quedarse callado y no pronunciarse sobre la polémica de la cuarentena, mientras que Marta López y Alexia Rivas recorrían algunos platós de televisión para pronunciarse al respecto: