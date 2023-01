Tal y como ha publicado SEMANA en exclusiva, Alejandro Sanz se cambia de casa. El cantante abandona el hogar en la que ha vivido hasta ahora con Rachel Valdés en la exclusiva urbanización de La Finca, en Pozuelo de Alarcón, para mudarse a una vivienda por todo lo alto. Y no es una casita cualquiera, no. Es una de esas que dejan con la boca abierta. Se trata de una mansión de unos 2.000 metros cuadrados en una parcela de 6.500 metros cuadrados (ahí es nada) que, para más inri, han reformado a conciencia para dejarla a la medida de sus necesidades. Piscina, un extenso jardín, gimnasio privado, estudio de música y hasta un pequeño estudio artístico para su novia, la artista cubana Rachel Valdés. A su nuevo nidito de amor, en el que tendrán como vecinos a otros rostros conocidos, como a su amigo Miguel Bosé. En la nueva ‘urba’ no les falta de nada.

La casa no solo cumple con los requisitos de ambos para sentirse a gusto: una arquitectura de diseño, luz a raudales, espacios amplios y confortables. También dispone de fuertes medidas de seguridad, que es una de las exigencias que ha pedido el cantante a quienes han realizado la reforma para estar plenamente tranquilo en su nueva residencia. Esta, por cierto, no está muy lejos de la que ha sido su casa hasta ahora, situada en la exclusiva urbanización La Finca y muy próxima al lugar donde viven Dylan y Alma, los hijos que tiene en común con su expareja, Raquel Perera.

Miguel Bosé, amigo de Alejandro Sanz, tiene casa en Somosaguas

La urbanización a la que se cambian el cantante y su pareja es el lugar donde tradicionalmente ha vivido la nobleza española y la gente bien ‘de toda la vida’. A diferencia de Pozuelo de Alarcón, donde han vivido hasta ahora y que se considera un sitio de nuevos ricos, Somosaguas tiene fama de albergar a muchas familias poseedoras del «viejo dinero», tales como aristócratas o rostros conocidos de cierto ‘linaje’. Entre las personalidades que viven o han vivido allí destacan Miguel Bosé, quien pese a vivir en Panamá sigue teniendo su residencia fija en España en esta zona.

Otros vecinos ‘ilustres’ del vecindario son Carmen Romero, exmujer de Felipe González, la actriz Lydia Bosch, el arquitecto Joaquín Torres, o algunos de los hijos del desaparecido empresario José María Ruiz-Mateos. Fonsi Nieto, Mar Saura, los padres de Nacho y José María Cano, o la familia Zapatero también residen en la discreta y residencial zona de Somosaguas, muy próxima a Pozuelo de Alarcón.

Cabe recordar que el autor de sencillos como ‘Cuando nadie me ve’ o ‘Mi persona favorita‘ solo se mueve un poco más allá de donde ha residido hasta la fecha. Concretamente, Sanz y su pareja se trasladan a una mansión que está a tan solo 3,8 kilómetros de su antigua casa. La principal diferencia entre una y otra, además del vecindario -esta vez, con más solera-, es que la nueva mansión es propiedad del artista. La anterior, en cambio, era de alquiler.

Así, cinco años después de vender dos de sus inversiones inmobiliarias para ganar liquidez, tal y como adelantó SEMANA en su momento, el cantante vuelve a apostar por una casa por todo lo alto. Una que ha rehabilitado a capricho y con todo tipo de lujos: un enorme jardín con piscina al que se accede desde distintas estancias de la casa, un espectacular porche próximo al salón, varias plazas de garaje, habitaciones con baño propio y espacio más que suficiente para organizar fiestas por todo lo alto y recibir visitas. Todo ello, además, cerca de la flor y nata de la gente con más poderío de nuestro país. ¿Se puede pedir más?