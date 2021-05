Vania Millán ha compartido un vídeo para explicar qué le ha ocurrido para verse obligada a posponer sus planes para convertirse en madre

Vania Millán y su novio, Julián Bayón, anunciaron a SEMANA sus intenciones de convertirse en padres primerizos durante este año. Un sueño que le está dando muchos problemas para cumplirlo. Precisamente, a principios de este año, se confesaba sobre el complicado proceso que estaba atravesando para cumplir su sueño. «Sabía que podía ser difícil lo de ser madre pero reconozco que me he quedado un poco tocada cuando me entero que después de todo el proceso pues no es posible implantar nada y que parto de nuevo de cero…», aseguraba. Ahora, de nuevo tiene que retrasar sus planes de convertirse en madre por culpa del coronavirus.

La modelo ha confirmado su positivo en coronavirus

Vania Millán ha dado positivo en coronavirus, lo que le ha obligado a paralizas sus planes. Lo ha contado a través de un largo vídeo donde comienza diciendo lo siguiente: «Hoy quiero contaros de nuevo mi aprendizaje con este proceso de fertilidad, porque todo son lecciones y, de nuevo, me ha llegado otra. La lección que saco es que ningún proceso de cambio se puede llevar con prisa o con el ansia del resultado. ¿Por qué cuento esto? Porque esta mala cara que tengo es debido a que he dado positivo en COVID. Estoy bien, con un poco de dolor de cabeza, pero bien«, ha comenzado diciendo en su perfil de Instagram.

La que fuera Miss España en 2002, ha asegurado que estaba en pleno proceso para quedarse embarazada cuando se ha enterado de la noticia de su positivo. «Creo que si estoy mal es una mezcla de que hoy me han dado el positivo y que estaba en pleno proceso de estimulación, la semana que viene era la extracción y todo se tiene que parar. Ahora me tienen que provocar que me venga la regla y nada… empezar en otro momento, cuando todo esto pase». Puedes escuchar su desgarrador relato en el siguiente vídeo. No te lo pierdas y dale al play.

Vídeo: Redes sociales

La modelo dudaba en si compartir el vídeo anterior o no

Junto al vídeo que dura aproximadamente unos seis minutos en el que cuenta cómo se encuentra tras este nuevo revés ha escrito que dudaba en si debía compartirlo o no. «Hoy os dejo este vídeo que en principio no quería subir porque lo hice tirada en la cama y con mala cara pero que luego pensé que lo importante no era eso sino el mensaje. Hoy ha sido un día de revuelo de emociones», ha comenzado diciendo. Y ha añadido que se encuentra «en pleno proceso de estimulación para la punción me he enterado esta tarde que soy positivo y como es lógico y coherente he tenido que suspender el tratamiento y quedarme en casa. Son mil cosas las que pasan por la cabeza en el primer momento, pero como toda ola… emociones y pensamientos que suben y bajan».