Jorge Pérez está atravesando un momento delicado tras la pérdida de su padre, que falleció la pasada semana, tal y como él mismo anunció. El que fuera ganador de ‘Supervivientes‘ está retomando, en la medida de lo posible, su vida y poco a poco sus quehaceres. Tras unos días de descanso, de ordenar sus ideas y de pasar el duelo rodeado de su esposa y sus hijos, Jorge ha regresado a su puesto de trabajo como colaborador en ‘Ya es mediodía’. Sonsoles Ónega ha querido mandarle un fuerte abrazo, siendo conocedora de la delicada situación por la que estaba atravesando .El exsuperviviente se siente “arropado por todos vosotros y todas las muestras de cariño, lo cual quiero agradecer públicamente. Sois una familia para mí”, tal y como ha comenzado diciendo durante su reaparición.

Tal y como él mismo asegura, han «sido momentos muy complicados» tanto para él como para los suyos. Sin embargo, intenta reconfortarse en todo lo vivido junto a su padre y nos da una lección de vida: «Me quedo con lo bueno, con los buenos momentos vividos con mi padre, siendo un hombre que ha vivido como ha querido y se ha marchado sintiéndose muy querido”, ha dicho visiblemente muy emocionado. El exsuperviviente no cree en las casualidades. Así mismo lo cuenta unas horas atrás junto a una imagen de este fin de semana en la que aparece en un lugar idílico, dándose un chapuzón.

Para Jorge Pérez «nada es casualidad… esos “caprichos” del destino pasan por algo… tener una de las semanas emocionalmente más duras de mi vida, y que ese mismo fin de semana, tras meses de preparación de @aliciaphumada , hayamos vivido una de las mejores experiencias a nivel emocional, y me atrevería a decir espiritual… no es casualidad», cuenta. «Esta imagen resume lo vivido; AGUA, el elemento esencial de la VIDA… BLANCO, el color de la PAZ…», revela. El que fuera ganador del reality habla de que hay vida más allá de la muerte: «He cantado innumerables veces el famoso “LA MUERTE NO ES EL FINAL” como para no creer con la suficiente convicción, que eso, es así. Disfruta tu paz querido padre… volveremos a vernos… #ahoraereseterno«, sentencia.

Jorge Pérez tenía una relación muy especial con su padre y, aunque no ha desvelado la causa de la muerte, sí ha querido dejar claro el vacío que le deja su ausencia. Roto por ello, el concursante de reality intenta ser positivo por el cuarto embarazo de su mujer, pues ambos están cerca de convertirse en padres de nuevo, un momento que, sin duda, colmará de felicidad a la familia. El guardia civil ha encontrado en su familia y sus compañeros de trabajo un fuerte apoyo para hacer frente a estos momentos tan duros que está atravesando por la irreparable pérdida de su padre.