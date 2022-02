Jorge Javier Vázquez se ha convertido en el protagonista de la semana después de que contara el accidente que había sufrido durante una de sus funciones de ‘Desmontando a Séneca’. Pues bien, justo cuando se encuentra recuperándose del susto, sus compañeros de trabajo, que no paran de preguntarle por cómo se encuentra, han explicado ahora qué tal lleva el presentador de televisión esta etapa que atraviesa.

Lydia Lozano ha sido una de las últimas en explicar cómo se encuentra el presentador de televisión. «No, está fenomenal. Además, dice que fue como una llamada de Mila, que espabilase. Jorge le da mucha importancia a cosas, se come mucho la cabeza. Qué mejor señal que la de Mila y que te hayas tirado y no te hayas roto nada», dice Lydia, tranquila porque Jorge Javier Vázquez se encuentra bien.

La colaboradora de televisión era una de las pocas de ‘Sálvame’ que quedaba por ir a verlo al teatro. Y ha acudido junto a su madre y una amiga de su madre: «¡Por fin! Porque, además, me lo dijo en directo: ‘no has venido, no has venido’. Pero es que yo trabajé el domingo pasado y si me lo habían pedido, que fuera este. Pero ya me lo había pedido Jorge y me dijo: vente con tu madre y vente con una amiga de tu madre. Y vienen dos canarias. Me parece un plan maravilloso para todo el mundo. Ya diré luego lo que he visto. Espero que hoy no se caiga, porque como se caiga la historia que contó ayer fue maravillosa», explicaba antes de entrar al teatro para ver la obra de su amigo y compañero de trabajo.

Lydia Lozano explica cómo se encuentra Jorge Javier Vázquez

Vídeo: Europa Press.

Alonso Caparrós también acudió a ver al presentador de televisión actuar. Y no dudó en hablar del estado de ánimo de Jorge Javier Vázquez y aseguró que no está tan mal como piensa la gente: «Lo viene diciendo él, que lleva una época difícil, durilla. Es normal, a todos nos pasa. A intentar levantarle el ánimo. Pero bueno, que está bien, no es que esté hundido en la miseria».

Jorge Javier Vázquez, en shock tras sufrir un accidente

Justo cuando se encontraba en medio de la función ‘Desmontando a Séneca’, Jorge Javier Vázquez sufría un accidente que difícilmente podrá olvidar. «Hay un momento en el que estoy sentado, está todo a oscuras y de repente el bastidor se cae al final. Es un efecto de la función, pero ha caído antes de tiempo. Veo cómo todo el bastidor se me viene encima». El catalán reconocía que veía cómo le iba a sepultar. Entonces su reacción fue la de saltar de forma inmediata al patio de butacas. «Me he dado una hostia en el muslo. Ha tenido que venir la ambulancia».

A pesar de que estuvo un momento en suelo sin poder moverse, los espectadores pensaron que esto formaba parte del espectáculo. «Me he levantado más o menos. Un técnico ha empezado a llorar. Ahora no puedo caminar mucho», explicaba. Una vez repuesto de este accidente, Jorge Javier Vázquez le dio una importante lectura. «Luego he llegado a la conclusión. Ya tengo el aviso de Mila Ximénez. Estaba perdiendo el tiempo pensando en qué hacer para ser feliz. Y esto es una señal de que ‘basta de tristezas’. Hay que vivir».