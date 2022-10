No solo son madre e hija, Paz y Anna Ferrer tienen un negocio juntas: «La que diseña soy yo. Yo tengo bastante claro lo que quiero, entonces voy a los proveedores y le digo que me hagan tal cosa y vamos probando. Llevar una empresa con otra persona da para debatir muchas cosas. La CEO soy yo, pero es que en nuestra relación, yo soy la madre. Ella confía en mí, porque sabe que he estudiado. Yo me pongo técnica y ella me dice que sí, que adelanta», declara Anna.