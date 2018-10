La triste infancia de Kiko Jiménez, el novio de Gloria Camila

Kiko Jiménez saltó a la fama después de ser una de las caras conocidas de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’. Lo volvimos a ver unos años después después de que se confirmara que estaba saliendo con Gloria Camila, con la que ya lleva numerosos años. De hecho, juntos se fueron hasta Honduras para ser concursantes de una de las ediciones del exitoso programa ‘Supervivientes’.

Llevan saliendo unos años, pero Kiko Jiménez siempre ha estado a la sombra de la hija de Gloria Camila. Nada más aterrizar en España tras vivir una de sus experiencias más increíbles, una de las plataformas más conocidas de Mediaset, ‘Mtmad’, contó con ellos para hacer un canal juntos, ‘Como yo te amo’.

Después de compartir con los seguidores una serie de vídeos, ahora sus caminos se han separado. Desde hace unas semanas, Gloria Camila ha inaugurado su nuevo canal en solitario, llamado ‘Inmenso’, pero su pareja no se ha quedado atrás, ya que se acaba de estrenar con su nuevo vídeo en su canal ‘Como el Kiko’.

Kiko nos muestra una nueva faceta y abre su corazón para desvelar datos de su vida que desconocíamos. “Soy hijo único, no tengo hermanos. Solo tengo a mi madre, que es la que se encargó de sacarme adelante. Mis padres se divorciaron cuando yo era un bebé y no supe de mi padre”. Ha querido destacar que la figura de padre la hizo su abuelo.

Ha sido muy consciente siempre de lo que cuesta ganarse la vida. De hecho, no ha tenido nunca problemas en trabajar “en lo que sea”. “A mí no se me caen los anillos, yo me pongo a trabajar en lo que sea para ganar lo que sea, ya sean 800, 900, 1.000 euros…”, ha desvelado ante la cámara de su canal.

El programa ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ le permitió entrar en la televisión, algo con lo que ganó mucho dinero, según él. “Yo he trabajado en la tele y he ganado mucho dinero, pero también he ido al campo a varear olivos para ganarme un jornal. Lo que no voy a hacer es morirme de hambre”.

Su experiencia en ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’

Kiko ha querido compartir con sus seguidores qué le llevó a entrar en el conocido programa de Mediaset. El joven se encontraba estudiando un ciclo superior de deporte en Granada y sus amigos fueron los responsables de que entrara en el programa. “Me quedé mirándolo y dije ‘joe, y yo todo el día ahí en clase'”, confiesa.

Viajó hasta Madrid para hacer el casting y el equipo de programa se puso en contacto con él para decirle que unos días después empezaba. “La reacción de mi gente al verme en la tele fue favorable y la del resto de la gente también”.

“Se dijeron de mí muchas barbaridades”

Esta experiencia no solo le permitió convertirse en una persona conocida, también le abrió puertas profesionales, lo que le permitió protagonizar una serie de bolos, donde sus seguidores le mostraban admiración. Todo pareció volverse en su contra una vez que conoció a la hija de Ortega Cano: “Se dijeron muchas barbaridades: que si yo era gay, que si había estado con una y con otra, que si me había dedicado al porno… todo mentiras”, asegura.