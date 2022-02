El pasado lunes, Gloria Camila Ortega cumplía 26 años, pero no ha sido hasta este fin de semana que ha podido convocar a su familia, amigos y, por supuesto, también a su novio, para celebrar por todo lo alto su aniversario. Ha sido un día muy especial y no solo porque fuese una fiesta temática con aires del lejano oeste o al más puro estilo ‘Pasión de gavilanes’, que ha reunido a toda la familia, aunque con la sonada ausencia de su sobrina, Rocío Flores. Pero fue bonito festejar especialmente su nueva rotación al Sol con su hermano, José Fernando, y con la hija de éste, que fue la gran sorpresa de la velada. Pero había otra sorpresa que no conocía la cumpleañera, ni su familia, ni sus amigos. De hecho, nadie de los convocados sabía que un grupo de mujeres se iban a colar al evento para poder disfrutar desde dentro de la fiesta.

Vídeo: Europa Press

Tanta ha sido la expectación que ha generado el cumpleaños de Gloria Camila Ortega, que muchos vecinos del pueblo quisieron aguardar a las puertas de su casa para ver en primera persona la llegada de invitados. Pero hubo un grupo de tres mujeres que no se conformó con ver desde fuera la llegada e imaginarse lo que podría suceder dentro, por lo que se colaron sin mayores problemas a la fiesta. Además de conseguir entrar a la casa y ver qué pasaba dentro, salieron con una sonrisa de oreja a oreja tras poder felicitar a la propia Gloria Camila en persona por su cumpleaños, poder hablar con Ortega Cano y con otros miembros de la familia.

Las tres mujeres que se colaron en la fiesta de cumpleaños de Gloria Camila hablaron con los reporteros tras haber pertrechado su fechoría. Lo hacían felices y confesando lo que sucedió en esos minutos en los que se hicieron pasar por unas invitadas más. Destacan lo “maja” que fue la joven a la hora de atenderles, que incluso le presentó a su padre y, como curiosidad, también aprovecharon para comprobar que José Ortega Cano “está mucho mejor que como sale en la televisión”. Vea el curioso vídeo en el que estas vecinas cuentan orgullosas cómo fue su asalto a la fiesta de cumpleaños y lo bien que fueron atendidas dentro por la familia. ¡Dale al play!

