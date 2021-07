Julio Iglesias ha estado muchos meses desaparecido y apenas ha dado señales de vida, sin embargo, ha hecho una excepción por este motivo.

En los últimos meses hemos tenido muy pocas noticias de Julio Iglesias. El artista ha salido de su refugio en contadísimas ocasiones y tan solo lo ha hecho por un trágico motivo: despedirse de sus seres queridos o amigos que ha perdido en el camino. El cantante a sus 77 años ha tenido la oportunidad de conocer a muchísimos rostros de nuestro país, no obstante, por culpa de la pandemia no ha podido darles su último adiós como le hubiera gustado. Ha utilizado sus redes sociales para dirigirse a ellos y a su familia tras su fallecimiento, siendo esta la razón por la que Julio Iglesias sí que se confiesa en su cuenta de Twitter. Esta misma semana aprovechaba para postear mensajes de condolencia sobre Tico Medina y Raffaella Carrá hacia los que tan solo tenía buenas palabras. Una misma actitud que se ha ido sosteniendo en el tiempo con otros famosos como Lorenzo Sanz, quien falleció por covid o Fernando Alonso, quien tuvo un aparatoso accidente hace algunos meses.

En ellos se denota la tristeza que siente, más aún si se tiene en cuenta que el coronavirus hace mucho más complicadas las despedidas. Al igual que también se dificulta su regreso a los escenarios, pues tal y como ha comprobado SEMANA, no consta ningún concierto para el intérprete de ‘Soy un truhan soy un señor’ para este año. Aunque el cantante estaba deseando volver a los escenarios y no tenía ninguna intención de retirarse, hay seguidores de Julio que ya dudan que vuelva a protagonizar una gira. A medida que pasa el tiempo es más difícil y esta oportunidad se aleja, aunque sobre este proyecto profesional no ha querido pronunciarse en las últimas semanas. Sí que explicó hace algún tiempo que quería cantar ante sus fans una vez terminara la crisis sanitaria, eso sí, siempre y cuando la salud se lo permita.

Cabe recordar que el pasado año fue captado por los paparazzis con serias dificultades para andar, lo que hizo saltar todas las alarmas acerca de su verdadero estado. Él se justificó entonces con una caída de la que le estaba costando recuperarse, pero no ha dado muchos más detalles de cómo se encuentra en la actualidad. El guardián de sus secretos, Álvaro Fraile, falleció en marzo a causa de coronavirus, una muerte sobre la que no se confesó esta vez en sus redes. A pesar de que eran uña y carne, años después se distanciaron y rompieron su unión laboral y personal.

En uno de sus años más duros en todos los sentidos, Julio Iglesias podría estar a punto de volar a Marbella. Su esposa, Miranda Rijnsburger, y sus hijos ya se encuentran en su espectacular casa en la ciudad marbellí y todo apunta a que él podría llegar muy pronto junto a ellas.