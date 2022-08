Para sorpresa de todos, Gloria Camila Ortega se ha convertido en la tercera concursante confirmada de ‘Pesadilla en el paraíso’. La hija de José Ortega Cano se convierte en el fichaje estrella del nuevo reality de Telecinco y lo hace en medio de una fuerte crisis familiar. Antes de comenzar las grabaciones del programa, la joven se ha adelantado a los acontecimientos y le ha dado un toque de atención a Ana María Aldón.

La sombra de una posible ruptura entre José Ortega Cano y Ana María Aldón ha cobrado aún mas fuerza esta semana. Varias informaciones apuntarían a que esta se anunciaría en los próximos días. Aunque Gloria Camila Ortega ha preferido no entrar al tema y ‘Ya es verano’ le ha preguntado que si se fía de Ana María Aldón y si cree que la diseñadora podría seguir los pasos de su expareja, Kiko Jiménez. «Últimamente no me fío de nadie. No me voy a mojar. Me ha sorprendido mucha gente y nunca sabes qué intención tiene cada persona. Pero haría mucho daño al padre de su hijo», indica.

Un claro toque de atención con el que advierte a la mujer de su padre ante su inminente entrada en ‘Pesadilla en el paraíso’. Gloria Camila Ortega ha recalcado que le preocupa mucho su padre y esto ha sido uno de los aspectos por los que casi declina la oferta para ir al concurso. No obstante, recapacitando, la hija del diestro cree que les va a venir bien a todos que estén separados durante el máximo tiempo posible.

La mayor distracción de José Ortega Cano en medio de las polémicas familiares

En su intervención en ‘Ya es verano’, Gloria Camila Ortega ha sido muy contundente al admitir que siempre va a estar al lado de su padre y nadie le va a impedir estarlo. Sobre el diestro, la joven insiste en que está centrado en ser apoderado y en pasar unas divertidas vacaciones junto al pequeño José María en Costa Ballena. Así se evade de su realidad y de los problemas familiares. «Está muy activo, entrena, le encanta ir a los sitios y sentirse querido por su público«, cuenta.

Sobre su concurso, Gloria Camila Ortega tiene claro que no va a abandonar, no quiere quejarse de nada y está dispuesta a aprovechar al máximo la aventura. «Me va a venir muy bien. Vivo otra experiencia, sola, no hago daño a nadie. Voy con muchas ganas«, insiste. La colaboradora de televisión ha insistido en que ahora la conocerán en una faceta muy diferente y nada será como su paso por ‘Supervivientes‘ (en donde concursaba con su pareja).