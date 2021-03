Rosa Benito ha logrado que Amador Mohedano entre a su programa. Se lo ha pedido y él ha cumplido. Eso sí, el tonteo entre ellos ha dado más juego que la opinión del tío de Rocío Carrasco sobre sus confesiones

Rocío Carrasco ha tomado la palabra tras 25 años de relativo e intermitente silencio para ponerlo todo patas arriba. Las confesiones de la hija de Rocío Jurado no solo han puesto en aprietos a su exmarido, Antonio David Flores, quien ha sido despedido fulminantemente de Telecinco tras ponerse de nuevo las acusaciones de supuestos malos tratos. También sus hijos, Rocío Flores y David, están desolados por las confesiones de su madre, así como le sucede a José Ortega Cano, que no ha recibido bien que pusiera en duda la felicidad de Rocío Jurado en su matrimonio con el torero. Sin embargo, no todo han sido tempestades en esta historia y las revelaciones de Rocío Carrasco han conseguido que Rosa Benito y su exmarido, Amador Mohedano, acerquen posiciones tras su divorcio. Al menos así han hecho este miércoles en pleno directo desde la mesa de debate del ‘Fresh’ de ‘Ya es mediodía’ y con la audiencia como testigo.

Rosa Benito siempre está dispuesta a sacar la cara por su exmarido, Amador Mohedano, a pesar de que entre ellos hayan tenido sus más y sus menos tras su separación. La colaboradora dejó a un lado las contradicciones de su ex al valorar las confesiones de Rocío Carrasco en su polémico documental, primero cargando contra ella para después defender su derecho a contar su versión de lo sucedido. Esta incongruencia a la hora de pronunciarse con escasas horas de diferencia entre versión y versión no la defiende Rosa Benito, pero sí saca su carácter cuando lo considera oportuno. Así ha sucedido este miércoles, cuando un reportero de ‘Ya es mediodía’ llamaba insistentemente al telefonillo de la casa de Amador Mohedano e informaba de que este no quería atenderles.

Vídeo: Europa Press

Ahí, Rosa, con firmeza, le pidió a su ex que diese la cara y atendiese a su compañero: “Amador sal un poquito, hazlo por mí”, pedía. Eso sí, cabe destacar que ella el pasado lunes dio plantón a su programa para no tener que dar su opinión sobre la primera reposición de la “verdad” de su sobrina. Su excusa fue que se dejó el móvil en casa y no sabía que debía conectar con el programa. Sonsoles Ónega no se lo creyó.

Esta petición de Rosa Benito hizo que Amador Mohedano recapacitase y decidiese descolgar el telefonillo para hablar con el programa en directo. Fue entonces cuando la conversación entre el exmatrimonio comenzó a tornarse picante con un coqueteo que llamó poderosamente la atención entre sus compañeros: “Estos dos vuelven”, se llegó a oír en plató. Sea esto cierto o no, lo que sí ha quedado claro es que los deseos de Rosa Benito son órdenes para su exmarido, quien tardó apenas unos segundos en cumplir con la exigencia de su ex. “Rosa siempre consigue lo que quiere”, decía Amador, un comentario que le ha gustado mucho a su ex: “Me he enterado que entró el otro día con Marta y eso me pone celosa”, responde pícara Rosa Benito.

“Rosa no quiere saber nada de mí”, ha dejado caer a modo de queja al atender al reportero Amador Mohedano, a lo que su ex ha respondido que él “es el padre de mis hijos y yo siempre le voy a tener cariño y él lo sabe”, decía con el rostro iluminado, provocando que en el plató de ‘Ya es mediodía’ se alimentase la idea de que entre ellos pueda surgir de nuevo la chispa del amor que en ‘Supervivientes’ se apagó y que obligó al matrimonio a tomar caminos por separado.