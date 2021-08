Un año después de confirmar que se habían distanciado, la presentadora de ‘Viva la vida’ ha reconocido que han vuelto a retomar su relación de amistad.

El verano pasado, durante su sustitución, Toñi Moreno se mostraba dolida y reconocía que su relación de amistad con María José Campanario se había enfriado, hasta el punto en el que ambas se encontraban más distanciadas que nunca. La presentadora aprovechaba la ocasión para mandarle un cálido mensaje y aseguraba que su relación con Belén Esteban no implicaba que tenía que acabarse su buena sintonía con la odontóloga. Un año después, mientras que ‘Viva la vida’ repasaba la trayectoria personal y profesional de la hermana de Jesulín de Ubrique, la andaluza confirmaba que había retomado su relación con la madre de Julia Janeiro y desvelaba cómo la había encontrado tras una llamada telefónica.

Toñi Moreno y María José Campanario han vuelto a retomar su relación después de varios meses de distanciamiento. La presentadora de ‘Viva la vida’ explicaba que se había producido una llamada entre ambas y reconocía que durante su conversación con la odontóloga se había encontrado «a una persona con mucho dolor, con muchas cosas no resueltas».

De la misma forma, después de abordar la relación que han mantenido Carmen Janeiro y su sobrina, Andrea, a lo largo de los años, Toñi Moreno hacía hincapié en que siempre ha notado el cariño que sentía María José Campanario por la hija de Belén Esteban. «Esa niña tiene relación con su hermana y con su padre, es una niña maravillosa, muy inteligente, ha terminado su carrera con matrícula», opinaba. Una reflexión que Terelu Campos se lanzaba a aplaudir y con la que dejaba claro que el mérito de todo eso era de la colaboradora de ‘Sálvame’, quien ha actuado como padre y madre a lo largo de la vida de su hija. «Es una de las niñas más educadas, más estudiosas. Belén ha estado día a día ahí, entiendo que por eso a ella le duela», comentaba la hija de María Teresa Campos.

Sea como fuere, aunque no ha querido entrar en más detalles, lo cierto es que Toñi Moreno ha querido presumir de su estrecha relación con María José Campanario, la cual nació después de que la presentadora realizara un documental que le acercara al matrimonio formado por la odontóloga y Jesús Janeiro.

«¿Te he hecho algo? ¿Te he fallado en algo?»

El verano pasado, durante una de las crisis de fibromialgia que sufrió María José Campanario, Toñi Moreno compartía con los espectadores una confesión muy íntima y reconocía que había perdido contacto con la odontóloga. Entonces, la presentadora explicaba que no solo había sucedido con ella, sino que la mujer de Jesulín de Ubrique había puesto distancia con todos aquellos que se encontraban junto a ella y eran periodistas a raíz de su enfermedad.

«En el último tiempo ha estado como enfadada. ¿Te he hecho algo? ¿Te he fallado en algo? No lo sé. María José, si me estás viendo, te he mandado una foto de mi niña porque me gusta compartir su foto con mis amigos», comentaba por aquel entonces. No contenta con esto, la también presentadora de Canal Sur insistía en que le tenía mucho cariño a la madre de Julia Janeiro y reconocía que se sentía orgullosa por todo lo que había conseguido gracias a su tesón y esfuerzo por volver a estudiar cuando le dijeron que no sería capaz de sacarse una carrera universitaria.

«Puedo quererte muchísimo como es, pero también puedo querer muchísimo a Belén Esteban. Puedo entender tu posición y la de Belén, cada una tenéis vuestro sufrimiento. Solo te digo, amiga, que estoy aquí para cuando quieras. Soy la misma de siempre. No he cambiado», comentó apenada. Un año después de estas palabras, ambas han vuelto a tener la relación de siempre y la de Mediaset insiste en que siempre estará ahí para cuando Campanario la necesite.