Se ha filtrado el audio en el que Sandra Pica intenta pactar un montaje con un periodista y Tom tras salir de ‘La isla de las tentaciones’.

En la segunda edición de ‘La isla de las tentaciones’ se han roto y se han formado nuevas parejas. De hecho, fue este miércoles cuando, por fin, la audiencia pudo conocer el final de sus historias de amor, siendo varias las sorpresas para los espectadores. Lester y Patricia comenzaron una relación tras la salida del programa, Óscar y Mayka rompieron su romance y Sandra Pica y Tom incluso se han ido a vivir juntos. Estos últimos precisamente han vuelto a ser protagonistas de la crónica social después de que se filtraran unos audios en los que la barcelonesa trataba de gestionar un intento de montaje para vender unas imágenes de ellos que no eran ciertas.

«Te he llamado porque hemos estando dando una vuelta, es algo retorcido, pero imagínate unas fotos en una tienda de bebés«, dice Sandra a un periodista. Los audios vieron la luz este jueves y, aunque ni ella ni Tom Bruse han querido pronunciarse al respecto, las palabras de ella no dejan lugar a dudas. No obstante, para el periodista ese paso era demasiado pronto, por lo que se dispone a frenar a la diseñadora de moda diciéndole que es demasiado pronto para ello. «Ahora una inmobiliaria«, se apresuró a decir Sandra. La joven de 21 años parecía tener todo pensado, incluso la cantidad que cada uno de ellos quería percibir por la exclusiva. «Nosotros estamos aquí, no hay problema, luego hablamos de dinero, unos 1.000 euros por cabeza es una buena exclusiva realmente», continuaba.

Estas grabaciones han puesto a ambos en un aprieto, aunque los colaboradores de ‘Sálvame‘ consideran que tan solo se debe a su experiencia. Tanto Tom como Sandra han aterrizado en la pequeña pantalla y lo han hecho cosechando grandes audiencias en el reality, sin embargo, según los tertulianos podrían haber tenido poco tiempo para digerirlo. A sus ojos todavía no saben cómo gestionar una exclusiva, eso sí, los espectadores no han quedado demasiado satisfechos con que se busque engañarles.

Tan solo queda ya un último debate antes de que se dé carpetazo a esta edición de manera definitiva. A pesar de que son muchas las incógnitas acerca del futuro de todas las relaciones surgidas en el espacio de televisión, quizás sea muy pronto cuando Mediaset se lance a grabar una tercera edición. ¿Quién volverá como tentador?, ¿Se lanzará Óscar una tercera vez? Habrá que esperar para descubrirlo.

Ver esta publicación en Instagram Call me 007 ✨😂 Una publicación compartida de Tom Brusse (@tombrusse) el 22 Sep, 2020 a las 9:38 PDT

De momento, lo que sí se sabe es que Tom y Sandra revelaron que habían comenzado una relación sentimental, vivían juntos en Madrid y conocían a sus respectivas familias. Tras iniciar su historia en la villa, besarse y mantener relaciones íntimas, hay quien después de estos audios duda de ellos como pareja.