Hubo un tiempo en el que Terelu Campos y Rosa Benito fueron grandes amigas. Pero ya no lo son. Si antaño existió afecto y complicidad entre ellas, hoy no queda ni rastro de esos sentimientos. Mucho han cambiado las cosas entre ellas. Ya no se hablan. Así lo ha explicado este jueves en ‘Sálvame‘. «La última vez que nos hemos visto no nos hemos saludado».

La presentadora y colaboradora de ‘Sálvame’ ha revelado que la fractura entre ambas se debe a un “cúmulo de situaciones y pronunciamientos” por parte de Rosa que han derivado en que su relación sea nula. La amistad entre ellas era muy estrecha, pero todo cambió cuando Rosa dijo “una barbaridad” sobre su familia. Afirmó que María Teresa Campos “obligó” a Rocío Jurado a ir a su primer programa en otra cadena de televisión cuando estaba muy enferma”. Según la malagueña, “llegó a insinuar que la chantajea”. Unas palabras que le resultaron inadmisibles, porque no eran ciertas.

«He apoyado a su hija Rosario Mohedano», recuerda Terelu

«He apoyado a una de las personas más importante de su vida, que es su hija Rosario Mohedano, que en este programa se le ha dado muy fuerte y muy duro. Yo siempre he intentado defender que Rosario se busca la vida honradamente. Y te puede gustar o no cómo canta, pero se prepara para ello. En eso, Rosa no me puede decir que no me haya sentido cercana», sostiene Terelu.

La andaluza admite que siente cierta decepción de Rosa Benito por cómo se ha comportado con su sobrina: «No hay una mínima compasión ni caridad ni nada hacia Rocío Carrasco, me deja en shock porque no entiendo». Asimismo, revela que «durante años» han estado muy unidas: «Yo he llevado a Rosa con mis chicas de los jueves… Durante años hemos hablado familiarmente han hablado el mismo idioma en lo que a Rocío Carrasco se refiere: «Hemos hablado de muchas cosas, sabíamos muchas cosas y nos hemos callado muchas cosas porque así lo ha pedido mi amiga hermana Rocío Carrasco. Hablábamos el mismo idioma… Me consta que el Tito Amador le ha dicho en más de una ocasión a Rocío Carrasco, Rocío, por favor, que de esto no se entere Rosa. Me consta eso. Por eso yo siempre he apartado a Rosa de todo esto».

Terelu cree que su amistad con Rosa Benito se rompió por «una influencia familiar»